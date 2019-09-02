وظائف مشروع البحر الأحمر للسعوديين تبدأ بـ 120 منحة تنتهي بالتوظيف

تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تُعد السياحة أحد أبرز مكوناتها، دشن الأمير محمد بن سلمان مشروع البحر الأحمر السياحي والذي تستهدف منه الحكومة إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة والضيافة في المنطقة، لذا فهي تسعى بكل قوة إلى توفير منح دراسية لتعليم وتدريب السعوديين، ومن ثم يصبحون مؤهلين للعمل في هذا المشروع حيث أنه من المُتوقع أن يتم توفير 70 ألف فرصة عمل خلال هذا المشروع الضخم، وتحقيق أرباح 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي.

وظائف مشروع البحر الأحمر

أعلن المسئولون عن المشروع منذ قليل عن طرح 120 منحة دراسية سوف تنتهي بتوظيف الحاصلين عليها في وظائف مختلفة تابعة للمشروع، وذلك بالتعاون مع كلية لوزان السويسرية المتخصصة في مجال الضيافة، وكذلك جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، على أن تتم الدراسة والتدريب لمدة عام كامل من بعدها يصبح المتدرب مؤهل للعمل في أحد قطاعات مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق.

الوظائف المطلوبة

– مدير عام الفندق

– مدير مساعد

– مدير الفعاليات

– مدير علاقات النزلاء

– مدير التسويق

– مدير الأغذية والمشروبات في الفنادق والمنتجعات

– مدير خدمات الطعام

– مدير المهرجانات

– رئيس إنتاج الأطعمة والمشروبات

– مدير الحدائق والمنتزهات الترفيهية

– مدير مبيعات الفندق

– مدير خدمة الزبائن

– مدير معسكرات الحج

– مدير منتجعات

أما عن الشروط فهي كالتالي :

1-الوظائف لحاملي الجنسية السعودية فقط، والذين لا تقل أعمارهم عن 17 عام.

2- حاصلون على شهادة الثانوية العام بنسبة لا تقل عن 75% كنسبة موزونة، موزعة كالتالي : 30% قدرات ومثلهم اختبار تحصيلي و40% من نسبة الثانوية.

3- الحصول على درجة 4 في اختبار إيلتس للغة الإنجليزية، وذلك للتسجيل في السنة التحضيرية، و6 في ذات الاختبار للتسجيل في البكالوريوس بعد تلك السنة.

4- تخطي المقابلة الشخصية واختبارات التقديم.

يتم التقديم من صباح اليوم وحتى الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر، من خلال رابط التسجيل هذا وظائف مشروع البحر الأحمر بالدخول عليه ومليء بطاقة التسجيل.