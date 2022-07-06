ما هو رابط التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وأخر موعد للتقديم 1444؟

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة أو أعلى أو الكفاءة المتوسطة ويتم التعيين وفق عدد من الشروط التي أعلنت عنه المستشفى ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو رابط التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1444؟

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن الوظائف المتاحة وجاءت كالتالي:

وظيفة (Clerk):

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى مثل (مؤهل الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

يجب أن يكون المتقدم لديه مهارات في استخدام الحاسب الآلي.

لا يشترط الخبرة للتقديم.

أخر موعد للتقديم في الوظيفة يوم 1444/1/1هـ.

وظيفة كاتب جناح بوحدة زراعة نخاع العظم:

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى مثل (مؤهل الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

مطلوب إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

لا يشترط توافر خبرة.

أخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 1443/12/22 هـ.

وظيفة كاتب جناح العناية بالثدي:

يتاح التقديم لحملة الثانوية العامة والمؤهلات العليا (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

يشترط إجادة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس واللغة الإنجليزية.

عنصر الخبرة يمكن التغاضي عنه عند التقدم.

أخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 1443/12/15هـ.

مميزات العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

سعيا منا لتعزيز تجربة المستفيد، نعلن إطلاق حساب خدمات المستفيدين @KFSHRC_CARE التابع لـ #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي للرد على استفسارات المراجعين و خدمتهم. pic.twitter.com/QNw48n6U5w — مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (@KFSHRC) July 3, 2022

يحصل الموظف في مستشفى الملك فيصل علي العديد من المميزات وهي:

يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المستشفى.

يحصل الموظف في مستشفى الملك فيصل علي رواتب تنافسية مميزة.

الحصول على بدل سكن ومواصلات.

تطوير مهني مستمر وإجازات سنوية ومهنية وفق طبيعة العمل.

تغطية الرعاية الصحية والطبية الكاملة.

هناك مرافق ترفيهية مخصصة للموظفين بالعمل.

مساعدة تعليمية وتدريب مستمر حتى يتم تأهيل الموظف للقب الوظيفي الذي سوف يحصل عليه.

إجازات سنوية وكذلك ومهنية.

رابط التقديم في الوظائف