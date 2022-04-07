تم الإعلان من قبل مركز الأبحاث وإدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين في المملكة العربية السعودية أو من خارجها أو المقمين داخل الأراضي السعودية وتتوفر الوظائف إلى الجنسين وتتنوع وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي في العديد من المجالات منها الصحية والهندسية والفنية والإدارية، وعلى من يرغب التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي استيفاء كافة الشروط المطلوبة والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني لمستشفى الملك فيصل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وشروط وخطوات التقديم عليها.

الشروط المطلوب توافرها للتقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

أوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على الوظائف وتتلخص الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملي:

شهادات الكفاءة المتوسطة. شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

يشترط في حملة المؤهلات العليا الحصول على:

شهادة البكالريوس. شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

مكان العمل في فروع المستشفى في مدينة الرياض ومدينة جدة.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

مطلوب طبيب متخصص للعمل بقسم العظام للأطفال في مدينة الرياض.

مطلوب أخصائي علاج طبيعي بفروع المستشفى بمدينة الرياض.

وظيفة رئيس قسم السجلات الطبية في مدينة جدة.

يتوفر وظيفة رئيس سياسات رأس المال البشري في مدينة الرياض.

مطلوب مهندس ميكانيكي أول في مدينة الرياض.

مطلوب صيدلاني في مدينة جدة.

يتوفر وظيفة مساعد صيانة في مدينة الرياض.

يتوفر وظيفة سباك أول بفروع مدينة الرياض.

مطلوب محلل أهلية العلاج الطبي بفروع مدينة جدة.

يتوفر وظيفة مساعد مدير مكافحة العدوى والأوبئة بفروع مدينة جدة.

يتوفر وظيفة خياط بفروع مدينة الرياض.

خطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي