وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

قامت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالإعلان عن عدة وظائف شاغرة وجاءت تلك الوظائف كالتالي:

وظيفة كاتب في مستشفى الملك فيصل التخصصي

لا بد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو أعلى أو الحصول على الدبلوم أو شهادة البكالوريوس.

ضرورة معرفة المتقدم للمهارات الأساسية الخاصة باستخدام الحاسب الآلي.

لا يشترط الخبرة عند التقدم لهذه الوظيفة.

السبت الموافق 1444/1/1ه يعتبر هو آخر موعد للتقديم.

وظيفة كاتب جناح بوحدة زراعة نخاع العظم

أولاً حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو أعلى، وكذلك شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

ثانياً ضرورة إتقان استخدام جميع مهارات الحاسب الآلي وإتقان اللغة الإنجليزية.

ثالثاً لا يشترط توافر عنصر الخبرة بها.

يعتبر يوم الخميس الموافق 1443/12/22 هـ آخر موعد للتقديم.

وظيفة كاتب جناح العناية بالثدي

كذلك هذه الوظيفة تتطلب ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو أعلى أو شهادة الدبلوم أو شهادة البكالوريوس.

ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والتعامل بصورة جيدة مع الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

عدم اشتراط الخبرة لدي المتقدم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي.

سوف يكون يوم الخميس الموافق 1443/12/15هـ هو آخر موعد للتقديم لهذه الوظيفة.

وظيفة كاتب جناح للعمل في جناح الرعاية الخاص بزراعة الخلايا الجذعية للأطفال

ضرورة حصول المتقدم على الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

المهارة في استخدام الحاسب الآلي.

يجب إتقان اللغة الإنجليزية.

عدم اشتراط الخبرة.

مميزات العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

يوجد العديد من المزايا التي سوف يحصل عليها المواطن عند العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومن أهم تلك المزايا الآتي:

يحصل الموظف على رواتب تنافسية.

أيضاً حصول الموظف على تغطية الرعاية الصحية والطبية الكاملة.

حصول الموظف على بدل المواصلات والسكن.

يتم أيضاً التطوير المهني المستمر للعاملين بالمستشفى.

يوجد بمستشفى الملك فيصل التخصصي برنامج لمساعدة الموظفين.

كذلك يوجد مرافق ترفيهية مخصصة للموظفين.

طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

يتساءل كثير من الموطنين السعودين عن طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، والطريقة كما يلي:

أولاً يتم الدخول إلى الرابط الخاص بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي.

ثانياً يقوم المستخدم بتسجيل حساب جديد في النظام، وذلك لمن لم يسبق لهم تسجيل في النظام من قبل.

بعد ذلك سوف يتم العودة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بنظام التوظيف.

ثالثاً يقوم المتقدم بالبحث عن الوظيفة التي يريد التقدم إليها، وذلك من خلال إدخال المسمى الخاص بالوظيفة ولكن باللغة الإنجليزية.

رابعاً يقوم المتقدم باختيار الوظيفة ثم يتم بعد ذلك تعبئة الطلب الخاص بالتوظيف.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي