وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لحملة الثانوية فأكثر من الجنسين

أعلنت مستشفي الملك فيصل ومركز الأبحاث عن توافر وظائف شاغرة إدارية وصحية وهندسية وأمنية وفنية للرجال والنساء من المواطنين السعوديين والغير سعوديين، لذا يرغب الكثيرين من المواطنين بالمملكة في معرفة خطوات التقديم في الوظائف ورابط التقديم على وظائف المستشفي وهذا سأقدمه لكم بالتفصيل عبر السطور الآتية لكل من يرغب التقديم في وظائف المستشفي يتابع التالي.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

الوظائف المتاحة لحاملي شهادة الثانوية العامة بكالوريوس والدبلوم والدكتوراه والماجستير في عدة تخصصات في فروع المستشفي في مدينة الرياض والمدينة المنورة ومدينة الرياض

الوظائف المتاحة بالمستشفي تتمثل في التالي:

موظف استقبال.

مهندس أجهزة طبية.

مترجم.

استشاري تخدير.

رجل أمن ثان في مدينة الرياض.

كبير مهندسين الحلول في مدينة الرياض.

كاتب جناح في مدينة الرياض.

استشاري تخدير في جدة.

استشاري مساعد طب تخدير.

مساعد رئيس تمريض

صيدلاني سريري.

أخصائي الامتثال في الرياض.

استشاري مواليد في جدة.

اختصاصي قاعدة البيانات في الرياض.

أخصائي التطوير الإشعاعي

طبيب متخصص قسم وحدة الأطفال في الرياض

طبيب متخصص قسم وحدة الروماتزم في الرياض.

أخصائي اجتماعي في مدينة الرياض.

محلل المستودعات والخدم في مدينة الرياض.

مساعد صيدلاني في مدينة الرياض.

مدير تقنية المعلومات في الرياض.

فني رعاية مرضي في الرياض.

محلل تقارير المؤسسة في الرياض.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي