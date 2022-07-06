رواتب تصل إلى 8,400 ريال، وظائف متنوعة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى بشركة الجزيرة للتجارة والتصنيع، والبنك السعودي الفرنسي

كشفت شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع بالمملكة العربية السعودية، عن توفر 25 وظيفة متنوعة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى في عددٍ من التخصصات وبرواتب تصل إلى 8,400 ريال سعودي، كما أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

25 وظيفة متنوعة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى

أعلنت شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع بالمملكة، عن توفر 25 وظيفة متنوعة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى في عددٍ من التخصصات للمواطنين السعوديين، من للعمل في مشروع تشغيل وصيانة ونظافة معسكر الحرس الملكي بالربوة.

المسميات الوظيفية

– أمين مخزن (الراتب 5,700) – منسق عمليات الصيانة (الراتب 5,700) – مهندس قسم الصيانة الوقائية (الراتب 8,400) – فني تبريد وتكييف (الراتب 5,700) – فني كهرباء (الراتب 5,700) – فني صوتيات (الراتب 5,700) – فني اتصالات وإلكترونيات (الراتب 5,700) – فني تكييف وتبريد (الراتب 5,700) – مراقب تشغيل محطات (الراتب 5,700) – مشغل تشغيل محطات (الراتب 4,000) – سائق معدات ثقيلة (الراتب 4,000) – فني كهرباء ضغط منخفض (الراتب 5,700) – فني اتصالات وإلكترونيات وصوتيات (الراتب 5,700) – فني كهرباء ميكانيكية (إلكتروميكانيك) (الراتب 5,700) – مهندس قسم الأعمال المدنية (الراتب 8,400) – مشرف الأعمال المدنية (الراتب 5,700) – نجار (الراتب 4,000) – دهان (الراتب 4,000) – بناء (الراتب 4,000) – مبلط (الراتب 4,000) – مليس (الراتب 4,000) – سباك (الراتب 4,000) – مشرف قسم النظافة (الراتب 7,000) – سائق عربة نفايات (الراتب 4,000) – سائق عربية تنظيف الطرق (الراتب 4,000)

شروط التقديم

أن يكون المتقدِّم من حملة الجنسية السعودية. أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على المؤهل والخبرة المطلوبة والمحددة لكل وظيفة الخبرة غير مطلوبة ولكنها تمنح صاحبها الأفضلية.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع، أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة بدأ الثلاثاء 1443/12/6هـ، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع الانتباه إلى ضرورة كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

كما أعلن البنك السعودي الفرنسي في المملكة عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض، تحت المسميات الوظيفية التالية:

مساعد مدير العلاقات: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، العلوم المصرفية، الاقتصاد) أو ما يعادلها، وغيرها من الخبرات مسؤول الدعم وتحليلات (FIG): شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وغيرها من الخبرات. مسؤول الرواتب والمدفوعات: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، ويملك خبرة سنة واحدة على الأقل في مجال الموارد البشرية، ويجيد اللغة الإنجليزية. مدير العلاقات- الخدمات المصرفية للشركات: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، العلوم المصرفية، الاقتصاد) أو ما يعادلها، وغيرها من الخبرات.

موعد وطريقة التقديم

وأوضح البنك السعودي الفرنسي أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة، قد بدأ الثلاثاء بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم عبر الروابط التالية:

1- مساعد مدير العلاقات: من هنا

2- مسؤول الدعم وتحليلات (FIG): من هنا

3- مسؤول الرواتب والمدفوعات: من هنا

4- مدير العلاقات- الخدمات المصرفية للشركات: من هنا