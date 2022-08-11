وظائف متعاونين ومتعاونات بجامعة الإمام محمد بن سعود 1444

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود عن حاجتها إلى وظائف متعاونين ومتعاونات، لتدريس لفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هجرية لبعض مقررات مرحلة البكالوريوس.

وظائف متعاونين ومتعاونات بجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الإعلام

الأقسام المتوفر فيها الوظائف الشاغرة

قسم العلاقات العامة.

قسم الإذاعة والتليفزيون والقلم.

قسم الصحافة والنشر الإلكتروني.

قسم الإعلان والاتصال التسويقي.

قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

أن يكون المتقدم للوظيفة حامل الجنسية السعودية.

في حالة كان يعمل في جهة أخرى عليه بموافقة جهة العمل القائمة.

حصول المتقدم على جرحة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة.

حصول المتقدم في آخر سنة دراسية للبكالوريوس بتقدير جيد جدا. أن تكون دراسة المتقدم انتظاما في جميع المراحل.

موعد تقديم وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ابتدأ من يوم الثلاثاء الموافق 09/08/2022 ميلادي،11/01/1444 هجري.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود

ترسل جميع البيانات والسيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع مرعاة كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد

قسم العلاقات العامة.

[email protected]

قسم الإذاعة والتليفزيون والقلم.

[email protected]

قسم الصحافة والنشر الإلكتروني.

[email protected]

قسم الإعلان والاتصال التسويقي.

[email protected]

قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة.

[email protected]

كما أعلنت أيضا كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والاحساء عن حاجتها لمتعاونين ومتعاونات لتدريس بعض المقررات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هجري للحاصلين على البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف

إدارة أعمال القرآن وعلومه العقيدة وعلومها السنة وعلومها المحاسبة التاريخ الجغرافيا القانون الخاص القانون العام الأدب البلاغة والنقد النحو والصرف المالية الاقتصاد علم النفس الإدارة والإشراف التربوي أصول التربية مناهج وطرق تدريس الرياضيات الفيزياء علوم حاسب الثقافة الإسلامية الفقه أصول الفقه اللغة إنجليزية

الشروط العامة للحصول على الوظيفة

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا.

موافقة جهة العمل للموظف إذا كان موظف.

اجتياز المقابلة الشخصية.

كما أعلنت أيضا عن توفير وظائف بمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية.

مسوق رقمي

درجة البكالوريوس في تخصص تسويق،إدارة أعمال.

إجادة التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.

خبرة لا تقل عن سنة.

مصمم موشن جرافيك

الإلمام ببرامج التصميم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات

مصمم جرافيك

الإلمام ببرامج التصميم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

صانع محتوى

إجادة التعامل مع محررات النصوص مثل ms word.

إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

خبرة لا تقل عن سنة.

مدرب معتمد

شهادة مدرب معتمد.

خبرة لا تقل عن سنتين.

مدير مالي

درجة بكالوريوس في تخصص المحاسبة، والمالية،إدارة أعمال.

مستشار مالي

إجادة التعامل مع البرامج المالية.

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