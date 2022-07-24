وظائف للجنسين 1444، بجميع المؤهلات والتخصصات، في برنامج العمل عن بعد، ومستشفى الملك فيصل بالمملكة

أعلن برنامج العمل عن بعد بالمملكة العربية السعودية، عن توفُّر وظائف شاغرة للجنسين في جميع المؤهلات والتخصصات، كما كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، إضافة إلى وظائف بالتخصصات الإدارية والهندسية في الهيئة السعودية للمقاولين بالرياض 1444 هـ.

وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل تحت المسمى الوظيفي “مساعد مستشفى” وفقاً للوصف والشروط التالية.

الوصف الوظيفي

وجاء الوصف الوظيفي على الشكل التالي “يوفر الدعم الكامل لجميع الأنشطة المكتبية للمُشرف على المنطقة المعنية”.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدِّم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدِّم للوظيفة الشاغرة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الزمالة / دبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو الانضباط ذي الصلة. أن يمتلك خبرة لمدة سنتين على الأقل للحاصلين على درجة البكالوريوس أو أربع 4 سنوات للحاصلين على الدبلوم. تدريب رسمي في MS Word و MS Excel و MS Access.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي أن التقديم متاح حالياً ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف عبر موقع التالي من هنا.

وظائف شاغرة للجنسين في جميع المؤهلات والتخصصات

وبدوره أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في جميع المؤهلات والتخصصات، للعمل تحت المسميات الوظيفية الشاغرة التالية:

سكرتير تنفيذي. مسوق/ ـة. أخصائي قانوني. كاتب. مدخل بيانات. مساعد إداري.

وأوضح البرنامج أنَّ التقديم متاح حالياً ويمكن معرفة تفاصيل أكثر والتقديم عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية 1444

وأعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بالرياض، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية، للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

موظف مشتريات مسؤول المعارض والمؤتمرات مسؤول معايير العمل قائد فريق المعارض والمؤتمرات قائد فريق التراخيص

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.