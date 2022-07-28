وظائف عن بعد للنساء بشهادة الثانوية في السعودية 1444 التسجيل في وظائف العمل عن بعد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن توفير وظائف عن بعد للنساء بشهادة الثانوية، وذلك من ضمن الجهود الرامية التي تسعى إليها الوزارة في تحقيق المستهدفات الحقيقية لبرنامج التحول الوطني، وما يشمل أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة وأن برامج العمل عن بعد من أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى سد الفجوة الواقعة بين أصحاب العمل والباحثين عن فرصة عمل، لذا أعلنت بوابة التوظيف عن توافر ما يزيد عن 50 فرصة عمل عن بعد ضمن مجموعة من الشروط في إعلان الوظائف.

وظائف عن بعد للنساء بشهادة الثانوية في السعودية 1444

اشتملت وظائف عن بعد للنساء بشهادة الثانوية في برنامج العمل عن بعد التابع إلى وزارة الموارد البشرية، مجموعة من الوظائف أهمها:

كتابة بيانات العملاء.

أخصائية في خدمة العملاء.

أخصائية إدارية.

مندوبة للدعاية والإعلان.

منسقة إدارية.

مندوبة مبيعات.

محاسبة.

كاتبة رواتب.

مساعدة شؤون موظفين.

مصممة جرافيك.

مسوّقة.

سكرتيرة.

مصممة حلول أعمال.

أخصائية في التجارة الإلكترونية.

شروط العمل عن بعد للنساء في السعودية 1444

أعلنت الوزارة عن ضرورة توافر بعض الشروط الأساسية للالتحاق ببرنامج العمل عن بعد للنساء الحاملات للشهادة الثانوية، تتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة إلى البرنامج حاملة الجنسية السعودية.

ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب على المتقدمة أن تكون على دراية تامة وخبرة واسعة في مجال استخدام جميع الأجهزة التقنية الحديثة.

يشترط للقبول تقديم طلب التوظيف عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف التابعة إلى برنامج العمل عن بعد.

طريقة التقديم على وظائف للعمل عن بعد للنساء

يمكن لكافة النساء في المملكة السعودية التقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية.

الضغط على أيقونة وظائف عن بعد.

منها اختيار بدء الخدمة.

ثم البدء في إنشاء حساب جديد والانضمام من خلال إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم الضغط على كلمة تسجيل.

يطلب الحساب أيضاً متابعة جميع بيانات السيرة الذاتية.

بعد ذلك يمكن للمتقدمة اختيار الوظيفة التي ترغب التقديم إليها.

وإرسال طلب التحاق بها، ثم انتظار القبول لاستكمال الإجراءات اللازمة.

فوائد العمل عن بعد للنساء في المملكة السعودية 1444

الجدير بالذكر أن نظام العمل عن بعد في المملكة السعودية يحقق العديد من المزايا والفوائد بالنسبة لقطاع النساء العاملات، ومن أبرز تلك المزايا:

إتاحة الفرصة الكبيرة للنساء في المملكة السعودية للعمل في مختلف المناطق والأماكن بسهولة عن بعد.

إمكانية عمل النساء بسهولة وفي أزمنة مختلفة تتناسب مع طبيعة حياتهن.

سهولة تكوين فريق خاص يساعد في التعاون المباشر لإنجاز العمل.

تقليل تكاليف العناية بالمظهر للنساء في المملكة السعودية.

تقليل تكاليف الأكل خارج المنزل.

في حال وجود أطفال تقليل تكاليف الاحتياج إلى حضانة للأطفال.

تقليل تكاليف النقل والمواصلات.

تقليل أيضاً تكاليف الإيجار للمنشأة والكهرباء والماء والإنترنت والصيانة.

هل تتضمن وظائف العمل عن بعد للنساء التسجيل في التأمينات

يعد من أهم شروط القبول في توظيف النساء السعوديات الحاصلين على الشهادة الثانوية في بوابة العمل عن بعد التابعة إلى وزارة الموارد البشرية ، هو التسجيل المباشر في نظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي يجب على جميع النساء الراغبين في الانضمام إلى برنامج العمل عن بعد أن تكون مسجلة في نظام التأمينات كعامل بدوام كامل، أو دوام جزئي في البدء في التسجيل في بوابة العمل عن بعد والاختيار من ضمن الوظائف المعلن عنها.