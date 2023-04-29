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“عاجل” وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكريه للرجال والنساء.. والتقديم مُستمر إلى هذا الموعد

نجوى جابر

وزارة الدفاع السعودية أعلنت عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بها للجنسين وحددت موعد استقبال الطلبات الخاصة بالراغبين ولكن يجب حصلوهم على المؤهلات المطلوبة وهي دبلوم، وبكالوريوس، والثانوية العامة للرجال والنساء أما مؤهل الثانوية الصناعية للرجال فقط، كما أوضحت الرابط الرسمي الخاص بالتقديم خلال الفترة المُحددة من قبلها وكل هذا سنتطرق إليه.

وظائف عسكريه

وزارة الدفاع وظائف للجنسين

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قائمة الرتب المطلوبة لـ “وزارة الدفاع” السعودية.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وظائف شاغرة للجنسين للرجال والنساء وفترة التقديم ما بين 10 – 14 شوال لعام 1444 والمؤهلات المطلوبة جاءت على النحو التالي:

  • بكالوريوس للجنسين.
  • الثانوية الصناعية للرجال فقط.
  • دبلوم للرجال والنساء.
  • الثانوية العامة للجنسين أيضًا.

رابط التقديم على الوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن رابط التقديم للوظائف الشاغرة بها لكلاً من الرجال والنساء وهو tajnid.mod.gov.sa فلابد من التوجه إليه مباشرةً إذا كنت حاصل على المؤهلات المطلوبة والتي تم ذكرها سابقًا ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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