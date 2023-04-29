“عاجل” وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكريه للرجال والنساء.. والتقديم مُستمر إلى هذا الموعد

وزارة الدفاع السعودية أعلنت عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بها للجنسين وحددت موعد استقبال الطلبات الخاصة بالراغبين ولكن يجب حصلوهم على المؤهلات المطلوبة وهي دبلوم، وبكالوريوس، والثانوية العامة للرجال والنساء أما مؤهل الثانوية الصناعية للرجال فقط، كما أوضحت الرابط الرسمي الخاص بالتقديم خلال الفترة المُحددة من قبلها وكل هذا سنتطرق إليه.

وزارة الدفاع وظائف للجنسين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وظائف شاغرة للجنسين للرجال والنساء وفترة التقديم ما بين 10 – 14 شوال لعام 1444 والمؤهلات المطلوبة جاءت على النحو التالي:

بكالوريوس للجنسين.

الثانوية الصناعية للرجال فقط.

دبلوم للرجال والنساء.

الثانوية العامة للجنسين أيضًا.

قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في #وزارة_الدفاع تبدأ الأحد المقبل، استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء. لمعرفة التخصصات المطلوبة زيارة الرابط:https://t.co/4o81TT8yOB pic.twitter.com/CJkyyq5Ne7 — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 28, 2023

رابط التقديم على الوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن رابط التقديم للوظائف الشاغرة بها لكلاً من الرجال والنساء وهو tajnid.mod.gov.sa فلابد من التوجه إليه مباشرةً إذا كنت حاصل على المؤهلات المطلوبة والتي تم ذكرها سابقًا ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.