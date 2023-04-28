عاجل| وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكرية للجنسين.. وموعد التقديم

أعلنت منذ قليل قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدافع بالمملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التقدم للوظائف العسكرية للرجال والنساء، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 30 أبريل 2023.

وظائف عسكرية جديدة بوزارة الدفاع

أوضحت الوزارة من خلال تغريده هامه لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوظائف العسكرية تشمل الرجال والنساء، وأن التقديم سوف يستمر مفتوحاً لمدة أربعة أيام متتالية من أول يوم للتقديم.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية أن المؤهلات المطلوبة، الحاصلين على بكالوريوس من الجنسين، وكذلك الحاصلين على دبلوم من الرجال والنساء.

وأوضات الوزارة أنه يمكن للحاصلين على الثانوية العامة من الجنسين التقديم على تلك الوظائف، وكذلك الحاصلين على الثانوية الصناعية من الرجال فقط.

يهمك أيضاً

بيان عاجل من المرور السعودي بشأن الدرجات المخالفة والمخدرات

قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في #وزارة_الدفاع تبدأ الأحد المقبل، استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء. لمعرفة التخصصات المطلوبة زيارة الرابط:https://t.co/4o81TT8yOB pic.twitter.com/CJkyyq5Ne7 — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 28, 2023

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف وزارة الدفاع، الدخول على موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في الوزارة من خلال الدخلو على الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa.