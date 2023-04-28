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عاجل| وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكرية للجنسين.. وموعد التقديم

سامي علي

أعلنت منذ قليل قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدافع بالمملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التقدم للوظائف العسكرية للرجال والنساء، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 30 أبريل 2023.

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أوضحت الوزارة من خلال تغريده هامه لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوظائف العسكرية تشمل الرجال والنساء، وأن التقديم سوف يستمر مفتوحاً لمدة أربعة أيام متتالية من أول يوم للتقديم.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية أن المؤهلات المطلوبة، الحاصلين على بكالوريوس من الجنسين، وكذلك الحاصلين على دبلوم من الرجال والنساء.

وأوضات الوزارة أنه يمكن للحاصلين على الثانوية العامة من الجنسين التقديم على تلك الوظائف، وكذلك الحاصلين على الثانوية الصناعية من الرجال فقط.

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ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف وزارة الدفاع، الدخول على موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في الوزارة من خلال الدخلو على الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

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