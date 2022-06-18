فُرَص عمل لحملة الثانوية فأعلى في الرياض وجدة والأحساء، ووظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين في عددٍ من التخصصات

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في الرياض، جدة، الأحساء، كما أعلنت شركة الخطوط الحديدية “سار” ومركز “جونز هوبكنز أرامكو” عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة متنوعة من التخصصات.

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، تحت المسميات الوظيفية التالية:

مساعد إداري. أخصائي إطفاء. أخصائي إدارة الحشود. أخصائي أول رواتب. أخصائي عمليات مكتب إدارة المشاريع. أخصائي أول في الحوكمة والامتثال.

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف صحية شاغرة للجنسين

كما أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجموعة متنوعة من التخصصات، تحت المسميات الوظيفية التالية:

طبيب كلى. جراحة تجميلية.

وأوضح المركز أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويمكن معرفة كافة التفاصيل والشروط والتقديم عبر موقع مركز جونز هوبكنز أرامكو للتوظيف من هنا.

وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في الرياض، جدة، الأحساء.

وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في كلٍّ من الرياض، جدة، الأحساء.

المسميات الوظيفية

مشغل رسومات أول (جدة). محاضر في علم التشريح (جدة). أخصائي ترفيه ثاني. اللياقة البدنية (العدد 3 وظائف) (الرياض). مُراقب خدمات ثاني (الأحساء). مسؤول مركز الاتصال (الرياض). مُحرر فديو ثاني (الرياض). مهندس المرافق والصيانة (الرياض). مهندس كهربائي (الرياض). مسؤول ثاني تعقيم الإمدادات (الرياض). مُراقب سلامة (الأحساء)، مُساعد مكتب (جدة). أمين مكتبة (الرياض). مساعد أمين مكتبة (الرياض).

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المملكة أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، حيث يمكن التقديم ومعرفة جميع الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي من هنا.