وظائف شركة ابن رشد التعليمية 1444 ” رابط التقديم وأهم الشروط “

أعلنت شركة ابن رشد التعليمية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف شركة ابن رشد التعليمية في العديد من الوظائف الإدارية والطبية، وذلك لحملة شهادة البكالوريوس من الرجال والنساء، كما أشارت شركة ابن رشد أن العمل يتوفر بعدة مدن في المملكة العربية السعودية، في المنطقة الجنوبية تحت مسمى (أخصائي علاقات عامة) وذلك وفق عدد من الشروط المحددة والتي يجب استيفاؤها عند التقديم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم في وظائف شركة ابن رشد التعليمية.

وظائف شركة ابن رشد التعليمية

تتعدد الوظائف المتاحة في شركة ابن رشد التعليمية ومنها:

الوظائف التعليمية:

معلمة فيزياء.

معلمات صفوف أولية.

معلمة تربية إسلامية.

معلمة رياضيات.

معلمة اللغة العربية.

معلمة ذكاء اصطناعي.

معلمة أحياء.

معلمه كيمياء.

معلمة لغة إنجليزية.

معلمة تربية وطنية واجتماعية (تاريخ- جغرافيا).

معلمة حاسب آلي.

معلمة تربية أسرية مهارات حياتية.

معلمة فيزياء.

معلمة مهارات إدارية.

معلمة تربية رياضية.

معلمة تربية فنية .

معلمة علوم للقسم الابتدائي.

معلمة لغة إنجليزية.

KG teachers.

PE Teachers.

معلمة حاسب آلي.

معلم تربية إسلامية.

معلم حاسب آلي.

معلم لغة عربية.

معلم رياضيات.

معلم صفوف أولية.

معلم لغة إنجليزية.

معلم رياضيات ذهنية.

معلم اجتماعيات.

Sciences teachers.

Math teachers.

معلمة تربية بدنية.

وظائف إدارية:

قادة مدارس بنين وبنات.

سكرتارية.

وكيلة تعليمي.

كلية طلاب.

رائدة أنشطة.

مدخلة بيانات (نظام نور ).

مساعد إداري.

مصمم جرافيك.

محضر مختبر.

إرشاد اجتماعي ونفسي.

أمين مصادر.

قائد مدرسة.

وكيل مدرسة.

أمين مصادر تعلم.

رائد نشاط.

مسؤول نظام نور.

مرشد طلابي.

طبيب مدرسية دوام جزئي.

موظفات مكاتب قبول وتسجيل.

مشرف تربوي.

أماكن العمل في وظائف ابن رشد 1444

تتوفر وظائف ابن رشد في العديد من المناطق ومنها:

مدينة الرياض.

مدينة الخبر.

المنطقة الجنوبية (أبها، جازان).

شروط التقديم في وظائف شركة ابن رشد التعليمية

حددت شركة ابن رشد عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في الوظائف ومنها:

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً.

يجب أن لا يكون قد فصل من أي عمل حكومي أو خاص.

يشترط أن يتمتع المتقدم بمهارات التواصل الاجتماعي والعمل الاجتماعي.

يجب أن يكون لديه خبرة في استخدام الحاسب الآلي.

معرفة كيفية بناء الخطط وتطبيقها وتطبيق العمل الإداري.

رابط التقديم على وظائف ابن رشد

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920006685#موهبه_في_ابن_رشد_التعليميه#بدا_التسجيل pic.twitter.com/gLzrcSfZYc — شركة ابن رشد التعليمية القابضة (@IbnRoshdEdu) July 19, 2022