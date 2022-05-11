وظائف شاغرة هندسية وإدارية بالرياض والدمام في هيئة المحتوى المحلي والمعهد التقني لخدمات البترول في المملكة

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بالرياض في مجال هندسة البيانات والأمن السيبراني، بينما أعلن المعهد التقني لخدمات البترول في المملكة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في مدينة الدمام وفق عددٍ من التخصصات والمسميات الوظيفية.

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض

وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

أخصائي هندسة الأمن السيبراني والحوكمة: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة النظم) أو ما يعادلها، ويملك خبرة لمدة 4 سنوات على الأقل. أخصائي أول هندسة البيانات: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة) ويملك خبرة لمدة 4 سنوات على الأقل. أخصائي هندسة البيانات: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة) ويملك خبرة لمدة سنتين على الأقل. أخصائي الاتفاقات والمواءمة الاستراتيجية: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) ويملك خبرة لمدة سنتين على الأقل.

موعد وطريقة التقديم:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة قد بدأ الثلاثاء بتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس

كما أعلن المعهد التقني لخدمات البترول في المملكة والذي يتبع وزارة الطاقة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في مجموعة من التخصصات للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام

المسميات الوظيفية الشاغرة

مدرب تزويد مدرب حفر مدرب تفتيش مستشار البيئة والصحة والسلامة

موعد وطريقة التقديم

وأوضح المعهد التقني لخدمات البترول أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة مُتاحٌ حالياً، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنا.