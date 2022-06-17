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وظائف شاغرة للعمل في المسجد الحرام “موسم الحج 1443”.. رابط وشروط التقديم

معتز العايش

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها مزامنة مع بداية موسم الحج 1443هـ  عن توفر مناصب شاغرة مؤقتة للعمل في المسجد الحرام ويخص هذا العمل المواطنين والمواطنات الذين يحملون الجنسية السعودية.

وظائف شاغرة للعمل في المسجد الحرام "موسم الحج 1443".. رابط وشروط التقديم 2 17/6/2022 - 4:43 م

موعد التقديم:

وجاء في البيان أن موعد التقديم سيبدأ يوم غد الجمعة الموافق ل18 ذو القعدة 1443هـ ويستمر لمدة يوم واحد حيث ينتهي موعد التقديم يوم السبت الموافق ل19 ذو القعدة 1443هـ ، وأضافت أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى المتقدم في حال قبوله مبدئيا.

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شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة لطلب العمل تملك جنسية سعودية.

– أن لا يمتلك المتقدم وظيفة أخرى يعمل فيها

– أن تكون جميع بياناته التي أدخلها صحيحة كما يتوجب عليه إحضار أصول أوراقه الثبوتية إلى المقابلة بعد حصوله على قبول مبدئي.

– أن يكون مستعدا للعمل في أي زمان.

– بعد الحصول على قبول مبدئي يجب عليه اجتياز المقبلة الشخصية.

وظائف شاغرة للعمل في المسجد الحرام "موسم الحج 1443".. رابط وشروط التقديم 1 17/6/2022 - 4:43 م

رابط التقديم:

يتم التقديم لطلب العمل إلكترونيا عبر منصة التوظيف الخاصة بالرئاسة العامة للشؤون الدينية حيث يتوجب إدخال جميع البيانات صحيحة وتامة.

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معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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