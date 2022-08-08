وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في شركة المراعي و”تطوير بوابة الدرعية”، و”النقل” تُعلن أسماء المقبولين في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين 1444

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين في برنامج تأهيل المتميزين 1444، كما أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للعمل بالرياض، والطائف، وحائل، والخرج.

أسماء المرشحين المقبولين في برنامج تأهيل المتميزين

وكشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين في برنامج تأهيل المتميزين، داعية جميع المرشحين والمرشحات إلى سرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق البريد الإلكتروني المرسل لكل مرشح.

وحذَّرت الوزارة من أنَّ عدم استكمال الكشف الطبي وفق البريد الإلكتروني يعتبر تراجعاً عن الوظيفة، وفيما يلي رابط أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين اضغط هنا.

وظائف شاغرة لجميع المؤهلات في هيئة تطوير بوابة الدرعية

وأعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن توفر وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للعمل في مدينة الرياض، تحت المسميات الوظيفية التالية:

مدير إدارة المشروع. مدير عمليات الهندسة المدنية. مدير التخطيط والتطوير. أخصائي إدارة المشاريع. مدير التخطيط الاستراتيجي. مدير البحث والتطوير. مدير العمليات. مساح الكميات. أخصائي تسويق.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم من حملة الجنسية السعودية. ألَّا يقل عمر المتقدّم عن 18 سنة. أن يكون لائقاً طبياً للعمل. يتم استبعاد مقدم الطلب إذا كانت أي معلومات مقدمة غير صحيحة.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويمكن إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض، والطائف، وحائل، والخرج

كما أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالرياض، والطائف، وحائل، والخرج، تحت المسميات الوظيفية التالية:

فني محاسبة (الطائف، حائل): شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة دبلوم محاسبة فأعلى، ويملك خبرة لسنة واحدة على الأقل، وسبق له العمل في معالجة البيانات الإلكترونية. منسق النقل والخدمات اللوجستية (الرياض): شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويملك خبرة 3 سنوات على الأقل في بيئة عمل مُماثلة، ويجيد اللغة الإنجليزية. مدير فريق أول (الخرج): شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة دبلوم ميكانيكي أو كهربائي أو أي تخصص هندسي أو ما يعادلها، ويملك خبرة في تشغيل محركات الديزل. منسق معالجة البيانات (حائل): شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة الدبلوم فأعلى، ويملك خبرة لسنة واحدة على الأقل في مجال إدخال البيانات، ولديه مهارات استخدام الحاسب الآلي وإدخال البيانات، ويجيد اللغة الإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة المراعي أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويمكن معرفة جميع الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الشركة من هنا.