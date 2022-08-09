رواتب تصل إلى 8000 ريال.. وظائف شاغرة في “ريف العطور”، وفرض عمل لحملة الثانوية فأعلى في “مرسيدس-بنز” والبنك الإسلامي للتنمية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، كما أطلقت شركة مرسيدس بنز العالمية برتامج مرسيدس-بنز المنتهي بالتوظيف للعام 2022م، وأعلنت شركة “ريف العطور”، عن توافر وظائف شاغرة في مجال المبيعات برواتب تصل إلى 8,000 ريال سعودي في عدد من المناطق بالمملكة.

وظائف شاغرة – البنك الإسلامي للتنمية

كشف البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل تحت المسميات الوظيفية:

مسؤول المشتريات الإقليمي: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة، ويملك خبرة 8 سنوات على الأقل في شراء المشاريع ضمن قطاع متعدد الأطراف. مدير إدارة العلاقات – القطاع الخاص: شرط أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس، ويفضل أن يكون ذلك مع التخصص في المالية / المحاسبة / الاقتصاد / الأعمال التجارية الدولية / التجارة، ويجيد اللغة الإنجليزية إضافة إلى العربية و / أو الفرنسية، ويملك خبرة 4 سنوات على الأقل.

موعد وطريقة التقديم

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويُمكن التقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي من هنا.

برتامج مرسيدس-بنز المنتهي بالتوظيف للعام 2022م

كما أعلنت شركة مرسيدس بنز العالمية عن فتح باب التقديم في برتامج مرسيدس-بنز المنتهي بالتوظيف للعام 2022م، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في مختلف مراكز الشركة بالرياض، وجدة، والدمام، تحت المسمى الوظيفي”فني سيارات”.

شروط التقديم

أن يكون المتقدِّم من حملة الجنسية السعودية أو ابناً لأم سعودية الجنسية. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى. أن يكون عُمر المتقدِّم بين 18 و 23 سنة. أن يكون المتقدِّم لائقاً طبياً. ألَّا يكون المُتقِّدم يعمل لدى شركة أخرى وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي. ألا يكون ممولاً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لأكثر من 12 شهراً.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة مرسيدس بنز العالمية أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 1443/11/15هـ (الموافق 2022/6/14م) عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف في مجال المبيعات “ريف العطور”

وفي وظائف الشركات أعلنت شركة “ريف العطور”، عن توافر وظائف شاغرة في مجال المبيعات برواتب تصل إلى 8,000 ريال سعودي في عدد من المناطق بالوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوبية.

التفاصيل والشروط المطلوبة

وأوضحت “ريف العطور” أن الوظيفة الشاغرة تحت مسمى ” مُمثل مبيعات” بدوام كامل، ويبدأ الراتب من (4,500 ريال) إلى (8,000 ريال)وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى. لا يُشترط وجود خبرة سابقة. ساعات العمل (8 ساعات).

ويمكن التقديم حالياً حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected] مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفة والمدينة في عنوان الرسالة.