وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين.. التخصصات المطلوبة ورابط التسجيل

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين في مدينة الرياض، وظائف شاغرة لمختلف التخصصات إذ يمكن الدخول على الموقع الرسمي والدخول إلى بوابة التوظيف والإطلاع على الشروط والأحكام وتفاصيل الوظائف الإدارية والقانونية والهندسية طبقًا للشروط والتفاصيل ويبحث العديد من المواطنين عن فرص عمل تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة السعودية للمقاولين

وكشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن التخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة من خلال التالي.

وظائف شاغرة مُحاسب، لكن بشرط أن يكون الفرد حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها، أن يكون الفرد لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال الصلة المتعلق.

أن يجيد الفرد اللغة الإنجليزية والعربية.

وظائف شاغرة قائد فريق العقود الإلكترونية:

وكشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن وظائف شاغرة للعمل قائد فريق العقود الإلكترونية من خلال التالي.

أن يكون الفرد حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون والهندسة أو ما يعادلها.

أن يتمتع الفرد بخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات الصلة.

طريقة التقديم في وظائف الهيئة السعودية للمقاولين

وكشفت الهيئة السعودية للمقاولين طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة من خلال الإطلاع على الوصف الوظيفي ومزيدًا من الوظائف الشاغرة المعلنة من خلال الروابط التالية

يمكن التقديم في وظيفة محاسب.

يمكن التقديم في وظيفة قائد فريق العقود الإلكترونية.

وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وعلى جانب آخر كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن مجموعة من الفرص الخالية التي تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة إذ يمكن التقديم عبر الحساب الرسمي لجامعة الملك فهد للبترول من خلال موقع التوظيف لينكدان، وذلك لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض من خلال الخطوات التالية.

التخصصات المطلوبة للعمل في جامعة الملك فهد للبترول

وكشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن التخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة من خلال المسمى الوظيفي التالي

خريج مساعد في نظم المعلومات وإدارة العمليات.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة في المجال.

أو يكون حاصل على درجة البكالوريوس للعمل بدوام كامل مع درجات جيدة جدًا.

يتم تقديم معادلة للشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية.

تعليمات خاصة للمتقدمين

وأوضحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن لغة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في اللغة الإنجليزية إعلان الوظيفة هذا للمواطنين السعوديين فقط.