وظائف شاغرة في السعودية في عدد من المُدن لصالح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والإدارة العامة للخدمات الطبية
وظائف شاغرة في السعودية أعلنها كل من مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والإدارة العامة للخدمات الطبية، وذلك لرفد كوادرهما بنخبة من الموظفين الجدد، ويشترط على المتقدمين الراغبين بالحصول على وظائف شاغرة في السعودية أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية، وهي متاحة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، وتم حصر الشواغر بالسعوديين ضمن خطة سعودة الوظائف في السعودية.
وظائف شاغرة في السعودية لمصلحة مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:
- مطلوب اختصاصي تخطيط وميزانية، ويشترط على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المالية أو إدارة الأعمال، ولا يشترط الخبرة السابقة.
- بحاجة إلى مسؤول سلامة، على أن يكون حاصل على بكالوريوس في تخصص الأمن والسلامة، ولا بد من تواجد خبرة سابقة، ويجيد اللغة الإنجليزية، و أن يكون قد أجرى دورة في السلامة والصحة المهنية.
- مطلوب اختصاصي مكتب إدارة المشاريع، ويجب على المتقد أن يكون حاصل على بكالوريوس في إدارة المشاريع أو الإدارة العامة أو نظم المعلومات الإدارية، بالإضافة إلى خبرة 3 سنوات في المجال.
- بحاجة إلى ممارس جودة أول، ويشترط أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو الإلكترونية، أو الكهروميكانيكية، أو الصناعية. وخبرة على مستوى عالي في مجال العمل.
كيفية التقديم على وظائف شاغرة في السعودية (الرياض)
- يستطيع الأشخاص الراغبين بالحصول على وظائف شاغرة في السعودية لدى مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، أن يقوموا بالتسجيل وإرسال طلباتهم إلكترونيا بواسطة الانتقال إلى صفحة التقديم الأن.
وظائف شاغرة في السعودية لمصلحة الإدارة العامة للخدمات الطبية:
- بحاجة إلى طبيب نائب في التخصصات التالية: عينية، نفسية، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، نسائية وتوليد، داخلية، لا داعي لوجود خبرة سابقة.
- مطلوب طبيب عام، ويشترط أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في تخصص طب وجراحة.
- مطلوب طبيب عام أسنان، على أن لديه شهادة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان، الخبرة غير ضرورية.
- بحاجة صيدلي، ويجب أن يكن المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الصيدلة، الخبرة غير مطلوبة.
- بحاجة إلى ممرض، ولكن يشترط توفر شهادة بكالوريوس أو دبلوم في اختصاص التمريض، المختبر، الأشعة، مساعد طبيب أسنان، المعلوماتية الصحية، الصحة العامة، ويجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس في التخصص، ولا يشترط الخبرة السابقة.
كيفية التقديم على وظائف شاغرة في في السعودية (مكة والمدينة وعسير)
ينبغي على المواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط
المطلوبة ويرغبون بالحصول على وظائف شاغرة بالسعودية، أن يقوموا بالتوجه إلى صفحة الوظائف بواسطة الذهاب إلى التقديم الأن.