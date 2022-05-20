وظائف شاغرة في السعودية في عدد من المُدن لصالح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والإدارة العامة للخدمات الطبية

وظائف شاغرة في السعودية أعلنها كل من مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والإدارة العامة للخدمات الطبية، وذلك لرفد كوادرهما بنخبة من الموظفين الجدد، ويشترط على المتقدمين الراغبين بالحصول على وظائف شاغرة في السعودية أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية، وهي متاحة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، وتم حصر الشواغر بالسعوديين ضمن خطة سعودة الوظائف في السعودية.