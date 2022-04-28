متوفر للجميع للتعيين الفوري وبدون مؤهلات، وظائف شاغرة في السعودية وفق نظام العمل الجزئي بشركة ناقل إكسبرس

أعلنت شركة ناقل أكسبرس عن توفر وظائف شاغرة بنظام العمل الجزئي دون الحاجة إلى خبرة ولا يتطلب مؤهلات دراسية حيث يكون التوظيف فورياً حال تحقق الشروط، كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة بالمملكة.

وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة – الصناعات العسكرية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة التي تتبع لها، وأوضحت “الصناعات العسكرية” أنَّ الوظائف المتاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

مسميات وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة – الصناعات العسكرية

مسؤول تطبيق إدارة الأصول. استشاري ذكاء اصطناعي. هندسة حلول التطبيق. مهندس أمن تطبيقات. أخصائي تكامل تطبيقات. مدخل بيانات.

موعد وطريقة التقديم

وأشارت السعودية للصناعات العسكرية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة في شركة الإلكترونيات المُتقدّمة التي تعتبر أحد أهم الأصول التقنية المحلية في مجالات التصميم والتصنيع والإصلاح والصيانة والحلول التقنية، متاح حالياً حيث يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط ثمَّ التقديم عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وظائف شاغرة بنظام العمل الجزئي – ناقل إكسبرس

كما أعلنت شركة ناقل أكسبرس عن فرصة للمواطنين في المملكة العربية السعودية لتحقيق دخل إضافي مميز من خلال فتح باب التقديم للعمل بشكلٍ جزئي في مختلف مناطق المملكة.

شروط التقديم للعمل في شركة ناقل أكسبرس

أن يحمل المتقدم للوظائف الشاغرة الجنسية السعودي أو يكون ابناً لمواطنة أو زوجاً لمواطنة. أن يكون العمر (21) سنة على الأقل. أن يكون مالكاً أو مفوضاً لسيارة موديل (2008) فأعلى. يسمح بالتقديم للموظفين مع منح الأولوية إلى غير الموظف.

المميزات التي توفرها الوظائف الشاغرة

مرونة في أوقات العمل، وعدد الشحنات. استلام المستحقات يومياً اعتماداً على عدد الشحنات التي يتم تسليمها. التوظيف فوري في حال اكتمال الشروط اللازمة. لا يشترط خبرة ولا يشترط مؤهل علمي محدد. يحق للمسجلين في التأمينات الاجتماعية الانضمام إلى البرنامج.

الوثائق المطلوبة

نسخة من الرخصة. الهوية الوطنية. نسخة من استمارة السيارة.

موعد وطريقة التقديم

هذا وقد أعلنت ناقل أكسبرس المملوكة للبريد السعودي بنسبة51% أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر الرابط التالي اضغط هنا.