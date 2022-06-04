وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان و”طيران الإمارات”، ووظائف تعليمية شاغرة في جميع التخصصات

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة وظائف شاغرة في الرياض لحملة الدبلوم فما فوق، كما أعلنت “طيران الإمارات” عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين من حملة الثانوية فأعلى، وأكَّدت مدارس أطفال المجد الأهلية في محافظة جدة عن توفر وظائف تعليمية لحملة البكالوريوس في جميع التخصصات.

وظائف شاغرة في الرياض لحملة الدبلوم وحديثي التخرُّج

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في المملكة، عن توفر وظائف شاغرة في الرياض لحملة الدبلوم فما فوق إضافة إلى وظائف لحديثي التخرج تحت المسميات الوظيفية التالية:

مهندس الأجهزة المدمجة. مهندس التحكم الآلي. رئيس مهندس نظم البرمجيات. مدير نظم إدارة التكوين.

وأوضح المركز أنَّه يُمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والتقديم على الوظائف الشاغرة حالياً عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف تعليمية لحملة البكالوريوس في جميع التخصصات

كما أعلنت مدارس أطفال المجد الأهلية في محافظة جدة عن توفر وظائف تعليمية لحملة البكالوريوس في جميع التخصصات.

وأوضحت مدارس المجد الأهلية أنَّ التقديم متاح حالياً عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) مع ضرورة ذكر نوع التخصص في عنوان الرسالة.

وظائف شاغرة للسعوديين من حملة الثانوية فأعلى

كما أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين من حملة الثانوية فأعلى تحت المسمى الوظيفي “مُمثل خدمات المطار” في مطار الرياض، وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى. أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في أحد المجالات ذات الصلة. أن يكون متقناً اللغة الإنجليزية. أن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت طيران الإمارات أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح اعتباراً من اليوم، وحتى الخميس 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، عبر الرابط التالي من هنا.