وظائف شاغرة بوزارة الطاقة بالسعودية بعدة مدن وبشروط ميسرة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن توافر وظيفة مراقب ميداني للحاصلين على شهادة الدبلوم وذلك في مدينة الرياض ومدينة القصيم ومدينة تبوك على أن يكون الراغب في الحصول على الوظيفة سعودي الجنسية والجدير بالذكر أن وزارة الطاقة السعودية هى الجهة التي تقوم بالإشراف على جميع قطاعات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية ويقوم من يشغل وظيفة المراقب الميداني بالإلتزام بكافة القوانين واللوائح التي تسنها وزارة الطاقة السعودية كما يقوم بعمل جولات تفتيش لضمان عملية سير العمل في مختلف القطاعات ويقوم بتنفيذ كافة المهام التي يقوم روؤسائه بطلبها منه ولا تتطلب وظيفة المراقب الميداني سنوات خبرة.

المسئوليات التي يجب أن يقوم بها من يشغل وظيفة المراقب الميداني

يقوم المراقب الميداني بتنسيق الخدمات اللوجستية مما يساعد على نقل وإرسال عينات من المنتجات البترولية إلى المختبرات التابعة للوزارة.

يعمل المراقب الميداني على سحب عينات من كافة المنتجات البترولية الموجودة داخل المنشأت وبداخل محطات الوقود.

يقوم المراقب الميداني بجمع التقارير الخاصة بالجوالات التفتيش الذي قام بها وفقا للقانون.

يجمع المراقب الميداني جميع التقارير التي تأتي من مختلف الأماكن لكي يتم تحليلها ومعرفة النتائج.

يكشف المراقب الميداني جميع المخالفات التي تتم في نظام التجارة في المنتجات البترولية.

كما يقوم المراقب الميداني بالمشاركة في عمليات التفتيش للتأكد من مدى إلتزام المرخصين بالقوانين التي تم وضعها من وزارة الطاقة.

يقوم المراقب الميداني بتعيين موظفين مسؤلين متخصصين لتنفيذ قوانين وزارة الطاقة وضبط كافة المخالفات.

وأيضاً يقوم المراقب الميداني بالمشاركة في الحملات الرقابية وذلك بالتعاون مع الجهات التي تقوم بتوزيع البترول ومشتقاته على الوحدات السكنية والواحدات التجارية.

يجب علي المراقب الميداني الإلتزام بكافة القوانين وسياسة الأمن بوزارة الطاقة السعودية.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على وظيفة مراقب ميداني