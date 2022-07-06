وظائف شاغرة بالسعودية.. شروط وطريقة التسجيل بوظائف القوات الخاصة بالأمن البيئي عبر منصة أبشر

أعلنت شرطة البيئة عن وظائف شاغرة بالقوات الخاصة بالأمن البيئي التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أنا الهدف من هذه الوظيفة حماية البيئة ومراقبة الأشخاص المخالفين للنظام البيئي، وللالتحاق بهذه الوظيفة يلزم على المتقدم بالطلب الالتزام ببعض الشروط التي وضعتها وزارة الدخلية، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على أبرز الشروط وكيفية التسجيل بوظائف الأمن البيئي السعودية.

شروط التسجيل بوظائف الأمن البيئي١٤٤٣

في البداية يشترط الجنسية أن تكون سعودية للمتقدم، وألا يقل العمر عن ١٨ عاما ويلزم ألا يكون أزيد من ٤٠ عاما.

إذا كان المتقدم متزوج يلزم بأن تكون الزوجة حاملة الجنسية سعودية.

كما يشترط على المتقدم أن يكون حامل المؤهل العلمي الذي يتناسب مع الوظيفة.

كما يشترط على المتقدم أن يكون ذو خلق وحسن السيرة والسلوك جيدة.

كما يشترط على المتقدم للوظيفة البيئة ألا يكون متهما بأي نوع من أنواع الجرائم والقضايا التي تخل بالشرف والأمانة.

كما يجب على المتقدم السعودي إجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

طول ووزن المتقدم لوظيفة الأمن البيئي، يشترط أن يكونوا مناسبين للوظيفة.

كيف يقوم المواطن بالتقديم على وظائف الأمن البيئي بالسعودية عبر منصة أبشر

هناك العديد من الخطوات التي تتبع حتى يتمكن المواطن من التسجيل بوظائف الأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها خطوات التسجيل عبر من منصة أبشر وهي كالآتي: