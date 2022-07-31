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وظائف خالية للجنسين في مختلف التخصصات والمؤهلات، وجامعة القصيم تُعلن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للجنسين للعام 1444

محمد خير الحوراني

أعلنت جامعة القصيم، في المملكة العربية السعودية، فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1444هـ.

جامعة القصيم

التخصصات المتاحة في جامعة القصيم

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل في جامعة القصيم، أنَّ جميع التخصصات المتاحة للتسجيل تأتي متوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات‬ التي تهدف إلى تحقيق احتياجات سوق العمل وزيادة فرص الخريجين في التوظيف.

رسمياً.. تم فتح باب التقديم والتسجيل في جامعة القصيم qu.edu.sa

تسجيل في جامعة القصيم 1444 .. موعد ورابط وشروط التسجيل في الجامعة

جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

الجدول الزمني للتقديم

وحول الجدول الزمني لأعمال القبول في جامعة القصم للطلاب والطالبات وطلاب المنح الداخلية، فقد تمَّ فتح باب القبول للطلاب اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2/1/1444هـ للطلاب فقط، كما يُمكن التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة طالبات، يوم الإثنين الموافق 3/1/1444هـ، إضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة لكل من الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء الموافق 4/1/1444هـ، قبل أن يتم إغلاق بوابة التقديم يوم الخميس الموافق 6/1/1444هـ>

جامعة القصيم
جامعة القصيم

شروط القبول في جامعة القصيم

ونشرت جامعة القصيم إنفوجراف أوضحت خلاله شروط التقديم في الجامعة، كما أوضحت الجامعة أنَّ التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي من هنا، ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من هنا.

جامعة القصيم
جامعة القصيم

وظائف خالية للجنسين في مختلف التخصصات والمؤهلات

بدوره أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف خالية للجنسين، من مختلف المؤهلات،والتخصصات، للعمل تحت المسميات الوظيفية التالية:

وظائف خالية للجنسين في مختلف التخصصات والمؤهلات
وظائف خالية للجنسين في مختلف التخصصات والمؤهلات
  1. أخصائي تسويق إلكتروني.
  2. كاتب إداري عام.
  3. مساعد إداري.
  4. كاتب شكاوى.
  5. كاتب حفظ ملفات.
  6. سكرتير تنفيذي.
  7. أخصائي إداري.
  8. محامٍ.
  9. سكرتير.
  10. كاتب.

وأوضحت إدارة برنامج العمل عن بعد، أنّ التقديم قد بدأ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، اعتباراً من 30 يوليو 2022م،ويمكن التقديم على الوظائف الخالية، عبر موقع التوظيف من هنا.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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