وظائف خالية لدى وزارة الطاقة بعدة مدن بالسعودية

وزارة الطاقة السعودية التي تعمل على الإشراف الكامل لكل من قطاعات الطاقة في المملكة قد صرحت عن توافر فرص عمل بعدد من مدن السعودية لخريجي شهادات الدبلوم وقد وضعت بعض الشروط التي منها أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، وفي هذا التقرير سوف نبين التخصص المطلوب للوظيفة الشاغرة في وزارة الطاقة بعدة مدن بالسعودية ومسؤولياته.

التخصص المطلوب للوظيفة الشاغرة في وزارة الطاقة

قد صرحت وزارة الطاقة عن توفر فرصة عمل في مجال المراقبة الميدانية للعمل بعدد من مدن المملكة في كل من الرياض ومدينة تبوك ومدينة القصيم حيث إن المراقب الميداني هو من ينفذ الأنشطة الخاصة بالرقابة الميدانية كأن يقوم بجولات التفتيش وهذا لضمان أنه يتم تحقيق القوانين واللوائح المنصوص عليها.

الشروط المطلوبة لوظيفة مراقب ميداني

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

حصول المتقدم على شهادة الدبلوم في كل من التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص أو مجال متعلق بمجال العمل.

لا يشترط وجود خبرة للقبول في الوظيفة.

التسجيل يتم بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الطاقة.

ما هي المسؤوليات المراقب الميداني