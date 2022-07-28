وظائف حكومية 2022 في كفاءة، ووظائف شركات المراعي لحملة الثانوية فأعلى، بعدد من مناطق ومدن المملكة

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن توفر مجموعة وظائف حكومية إدارية وتقنية وهندسية، إضافة إلى الإعلان عن وظائف شركات المراعي لحملة الثانوية فأعلى في كلٍ من الرياض، وجدة، والخرج.

وظائف حكومية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، “كفاءة” عن توفر وظائف حكومية إدارية وتقنية وهندسية، للعمل في المقر الرئيسي للمركز في مدينة الرياض.

مسميات وظائف حكومية في كفاءة

وظيفة مسؤول التوعية والعلاقات العامة وظيفة مسؤول أول تقنية المعلومات وظيفة مسؤول أول التوعية والعلاقات العامة وظيفة أخصائي مشروع مبادرات. وظيفة مدير المشتريات.

موعد التقديم في وظائف حكومية “كفاءة”

وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أنَّه يُمكن التقديم على اي وظيفة من وظائف اليوم في كفاءة، عبر الرابط التالي من هنا.

وظائف شركات المراعي لحملة الثانوية فأعلى بالمملكة 1444

وإضافة إلى ما تقدِّمه “كفائة” من وظائف حكومية، فيما يلي وظائف شركات المراعي لحملة الثانوية فأعلى بالرياض، وجدة، والخرج.

مسميات وظائف شركات “المراعي”

وظيفة مراقب المخزون (جدة): شرط أن يكون المتقدِّم لهذه الوظيفة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويملك خبرة سنتين على الأقل في مجال المستودعات في بيئة عمل مُماثلة. وظيفة مدير شؤون الموظفين (الخرج): شرط أن يكون المتقدِّم لهذه الوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ويملك خبرة سابقة 5 سنوات على الأقل في تنفيذ جميع أنشطة إدارات شؤون الموظفين. وظيفة مدير قسم التسويق التجاري (الرياض): شرط أن يكون المتقدِّم لهذه الوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها، ويملك خبرة سابقة 5 سنوات على الأقل في مجال التسويق التجاري في بيئة عمل مُماثلة.

موعد التقديم في وظائف شركات المراعي

وأوضحت شركة المراعي أنَّه يُمكن التقديم على اي وظيفة من وظائف اليوم ، حتى اكتمال العدد المطلوب، عبر رابط الموقع التالي من هنا.