وظائف حكومية شاغرة في هيئات “المحتوى المحلي” و الزكاة والضريبة والجمارك”، والخطوط الجوية بالمملكة تعلن عن وظائف إدارية 1444

أعلنت كلًّ من الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف حكومية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية وما فوق بالرياض، كما الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة في محافظة جدة.

وظائف حكومية إدارية شاغرة بالرياض

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفّر وظائف حكومية إدارية شاغرة، للمواطنين السعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض، تحت المسمى الوظيفي “أخصائي قانوني” وفقاً للمؤهلات والشروط التالية:

أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد المجالات ذات الصلة. أن يمتلك خبرة بين السنتين والأربع سنوات في المجال.

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنَّ التقديم على الوظائف الحكومية الشاغرة، متاح حالياً ويمكن التقديم والحصول على مزيد من التفاصيل عبر موقع الهيئة من هنا.

وظيفة إدارية شاغرة في محافظة جدة

وبدورها أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في محافظة جدة لحملة الشهادة الجامعية، للعمل تحت المسمى الوظيفي “أخصائي الاتصالات الداخلية”.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية. لا يُشترط وجود خبرة سابقة، إجادة اللغة الإنجليزية احدُّثاً وكتابة.

وأوضحت الخطوط الجوية العربية السعودية، أن التقديم متاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من هنا.

وظائف حكومية في “الضريبة الجمارك” بالرياض

كما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 15 وظيفة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.

المسميات الوظيفية الشاغرة

مدير الحساب الرئيسي. مهندس عمليات أمن المعلومات. مُحلل الأعمال الرئيسي لتقنية المعلومات. مُدقق داخلي. أخصائي أول التخطيط والأداء (العدد 3 وظائف). مدير المشروع. أخصائي استهداف أمني (العدد 4 وظائف). مشغل القيادة والتحكم. أخصائي التخطيط والأداء. محاسب رئيسي.

وأوضحت هيئة الضريبة والجمارك أنَّ التقديم على الوظائف الحكومية الشاغرة في الهيئة متاح حالياً، ويمكن معرفة كافة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم عبر الرابط التالي من هنا.