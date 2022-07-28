وظائف جدارة 1444هـ وخطوات التقديم مع الشروط

منصة جدارة، أو وظائف جدارة 1444هـ، هي من أهم المنظومات الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ سنوات وذلك لجميع الراغبين في التقدم للوظائف المختلفة والتي يتم نشرها من قبل الهيئات الحكومية السعودية حيث تم إطلاق المنظومة في عام 1443هـ من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي توفر الكثير من فرص العمل في الهيئات الحكومية لدى المملكة والتي تكون مناسبة لجميع المؤهلات والخبرة المكتسبة للأشخاص ونوفر لكم خطوات التسجيل في منصة جدارة السعودي.

التسجيل في منصة جدارة 144هـ وظائف جدارة 1444هـ

إنشاء حساب خاص للمستخدم عبر منصة جدارة. تدوين كافة البيانات الشخصية للمستخدم. جمع البيانات اللازمة للمستخدم ليتم عمل سيرة ذاتية خاصة به. تدوين البيانات التي تثبت حصول المستخدم على مؤهل علمي وذلك لضمان حصوله على الوظيفة المتقدم بها والتي تناسبه. البحث في الأقسام الأخرى لوجود وظائف شاغرة يمكن العمل بها في حالة رفض الوظيفة التي تقدمت بها. متابعة النتائج باستمرار حسب الجدول الزمني التي حددته المنصة.

شروط التقديم على وظائف جدارة 1444هـ :

امتلاك المستخدم حساب على منصة جدارة.

يجب التأني أثناء التسجيل والتقديم ليتم تقديم المعلومات بشكل صحيح ودقيق.

البيانات يجب توثيقها في نظام المنصة إلكترونياً.

على المتقدم عبر منصة جدارا أن يكون مواطن سعودي من أب وأم سعوديين.

حصول المستخدم على درجة البكالوريوس أو أعلى.

عدم حصول المستخدم على منصب أثناء تقديمه.

توفير جميع الوثائق التي تحتاجها المنصة وإدخالها في المربعات المخصصة لها.

الوظائف تكون متاحة ويكون المستخدم مستوفي شروط التقدم بها.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة جدارة

الدخول إلى منصة جدارة من هنا. الضغط على تسجيل جديد. إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد الهجري، نوع الجنس. إدخال رمز التحقق المرئي. التأكد من البيانات الظاهرة والتحقّق منه. إدخال البيانات الصحية للمتقدم. تحديد طريقة التواصل للمستخدم: كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، الضغط على زر تسجيل.

خاتمة

قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا به كلاً من خطوات التسجيل في نظام جدارة التابعة لهيئة الخدمة المدنية وشروط التقديم في وظائف جدارة 1444هـ وفقكم الله في حياتكم العملية والدينية.