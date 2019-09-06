وظائف جامعة تبوك 1441.. شروط التقديم على الوظائف الإدارية والفنية والهندسية وآخر موعد للتسجيل







عبر الصفحة الرسمية لجامعة تبوك على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أعلنت الجامعة عن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة وذلك للجنسين على حد سواء الرجال والنساء، والوظائف تشمل التخصصات الإدارية والفنية والهندسية داخل جامعة تبوك.







بدأ التقديم على وظائف جامعة تبوك حسبما صرحت الجامعة في الإعلان يوم أمس الخميس الذي وافق 5 سبتمبر 2019 ميلادياً، 6 محرم 1441 هجرياً، ويستمر التسجيل في وظائف تبوك حتى يوم الخميس القادم الموافق 12 سبتمبر الجاري ميلادياً، 13 محرم 1441 هجرياً.

وأشارت “تبوك” إلى أن هناك شروط يجب توافرها فيمن يرد التقدم على وظائف جامعة تبوك 1441، ومن شروط القبول في جامعة تبوك أن يكون المتقدم موطناً سعودياً غير مرتبط بوظيفة حكومية وباقي الشروط جاءت كالتالي:







الألتزام بالتخصصات والمؤهلات المطلوبة في كل وظيفة.

لايمكن التقديم على أكثر من وظيفة من الوظائف المعلنة بل يجب التقديم على وظيفة واحدة فقط.

يجب على المتقدم إلا يكون قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن عام، أو تم فصله من خدمة الدولة لأسباب تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

يتم التقديم عبر نظام التوظيف الإلتكروني.







نتعرف الآن على المسمى الوظيفي لجميع وظائف جامعة تبوك والتي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة: مساعد مدير وباحث قانوني ومحرر أخبار ومصور، ومهندس مدني مساعد ومهندس كهربائي مساعد ومترجم لغة إشارة، ومساعد مصور ومراقب أمن وسلامة ومصمم جرافيكس، ومساعد إداري، وفني صيانة الآلات، ويتم التقديم على جميع وظائف تبوك 1441 من خلال الموقع الرسمي للجامعة.