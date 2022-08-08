وظائف جامعة الملك سعود 2022 للعلوم الصحية والتخصصات المطلوبة في الجامعة

أعلنت جامعة الملك سعود توافر عدة وظائف لديها، ولذلك يرغب العديد من الأشخاص معرفة رابط تقديم وظائف جامعة الملك سعودي، لأنها تعد واحدة من أهم الجامعات السعودية التي تتخصص في مجالات العلوم الصحية، وفي حالة إذا حصل على الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز فسوف يحصل على العديد من المميزات، وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود 2022 والتخصصات المطلوبة وسوف نوضح طريقة تسجيل طلب للحصول على وظيفة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز.

موعد التقديم في وظائف جامعة الملك سعود 2022

وقد وضحت إدارة جامعة الملك سعود بأن الوظائف تشمل مجموعة من التخصصات وفقاً لعدة لشروط محددة لكل وظيفة، وقد وضحت الجامعة موعد التقديم في هذه الوظائف يبدأ بداية من الأحد وسوف يستمر باب التقديم لها بعد عدة أيام في شهر محرم 1444، ويعد هناك مجموعة من الوظائف الأخرى سوف يبدأ التقديم لها بداية من الثلاثاء المقبل.

تخصصات وظائف جامعة الملك سعود 2022

وقد قامت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز بالإعلان عن حاجتها لتوظيف مجموعة من الأشخاص، وتتمثل الوظائف الشاغرة لدى الجامعة كما يلي:

وظيفة أخصائي فني أول.

وظيفة محاضر في علم التشريح.

وظيفة أخصائية تمريض.

وظيفة مساعد أمين مكتبة.

أمين مكتبة.

وظيفة داعم فني ثاني .

مشغل رسومات أول.

وظيفة أخصائي موارد بشرية.

مهندس معماري .

مهندس ميكانيكي.

وظيفة داعم فني أول.

منسق التطوير المهني المستمر.

مساعد أمين مكتبة.

وظيفة مندوب شراء ثاني .

وظيفة إداري عقود ثاني.

مفتش سلامة.

وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات.

رابط التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود

حيث يمكن التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول على توظيف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

وعليك اختيار توظيف جامعة الملك سعود.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة الوظائف المتاحة.

قم بتحديد التخصص المناسب لك والضغط عليه.

سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بهذا التخصص.

في نهاية الصفحة ستجد كلمة “Apply”.

قم بإدخال كافة البيانات وإرفاق كافة المستندات.

في حالة عدم وجدود حساب بتوظيف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز فقم بتسجيل مستخدم جديد.

المستندات المطلوبة في جامعة الملك سعود للتوظيف

وقد وضحت جامعة الملك سعود بأنه في حالة التقديم على الوظائف الشاغرة لديها يجب تقديم بعد المستندات، والتي تتمثل فيما يلي:

تقديم أصل ونسخة من المؤهلات العلمية من الجامعات المحلية.

وفي حالة إذا كانت الجامعة غير محلية، يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية.

وتقديم أصل ونسخة من شهادات الخبرة لذوي الخبرات السابقة.

أصل ونسخة من الشهادات التدريبية إن وجدت.

أصل ونسخة من الهوية الوطنية.

شروط التوظيف في جامعة الملك سعود 2022

وقد وضعت جامعة الملك سعود مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: