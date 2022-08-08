رابط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود 2022 “التخصصات المطلوبة وموعد وطريقة التقديم”

تم الإعلان عن وظائف جامعة الملك سعود 2022، يمكنك الآن التقديم على فرصة عمل بالجامعة والاستمتاع بالعديد من المميزات التي تقدمها الجامعة للعاملين بها، حيث تعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز واحدة من أعرق جامعات المملكة المتخصصة في مجالات العلوم الصحية، هنا نستعرض لكم التخصصات المطلوبة وموعد انتهاء التقديم في وظائف جامعة الملك سعود لعام 2022 وطريقة التقديم للحصول علي الوظيفة المرغوبة.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك سعود 2022

وفق إعلان وظائف جامعة الملك سعود 2022 فتحت جامعة الملك سعود باب التوظيف لعدد 17 تخصص بمواعيد محددة لكل تخصص كالأتي:

وظيفة أخصائي فني أول / التوظيف في مدينة جدة للذكور فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة جدة للذكور فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم 1444 هـ. وظيفة محاضر في علم التشريح / التوظيف في مدينة جدة للذكور فقط،، وتاريخ الانتهاء من التقديم يوم الجمعة الذي يوافق 21 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة جدة للذكور فقط،، وتاريخ الانتهاء من التقديم يوم الجمعة الذي يوافق 21 محرم 1444 هـ. وظيفة أخصائية تمريض / التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق 19 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق 19 محرم 1444 هـ. وظيفة مساعد أمين مكتبة / التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق 19 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق 19 محرم 1444 هـ. أمين مكتبة / التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق 19 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق 19 محرم 1444 هـ. وظيفة داعم فني ثاني / التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الإثنين الذي يوافق 17 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة جدة وسيكون للإناث فقط، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الإثنين الذي يوافق 17 محرم 1444 هـ. مشغل رسومات أول / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ. وظيفة أخصائي موارد بشرية / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ. وظائف جامعة الملك سعود 2022″ وظيفة مهندس معماري” / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ. مهندس ميكانيكي / التوظيف في مدينة الرياض، وتاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، وتاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ. وظيفة داعم فني أول / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الخميس الذي يوافق يوم 13 محرم 1444 هـ. منسق التطوير المهني المستمر / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 12 محرم 1444 هجرياً.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 12 محرم 1444 هجرياً. مساعد أمين مكتبة / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ. وظيفة مندوب شراء ثاني / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ. وظائف جامعة الملك سعود 2022″وظيفة إداري عقود ثاني” / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ. مفتش سلامة / التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ.

/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ. وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات/ التوظيف في مدينة الرياض، تاريخ الانتهاء من التقديم يوم الاثنين الذي يوافق يوم 10 محرم 1444 هـ.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الملكِ سعودِ للعلوم الصحية

هنا ستجد رابط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود 2022، ويمكنك التقديم على وظائف جامعة الملك سعود 2022 بإتباع الخطوات التالية: