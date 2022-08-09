وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444 هـ

يبحث الكثير من الاشخاص بشكل يومي عن وظائف تتناسل مع مؤهلاتهم، ولذلك نذكر أن “جامعة الملك سعود للعلوم الصحية” قد أعلنت عن وجود العديد من الوظائف الشافرة لديها في العديد من التخصصات والمؤهلات المختلفة والتي يتم تقييمها وتحديدها بحسب شروط وحاجة كل وظيفة على حدة، ومعظم تلك الوظائف المطلوبة يكون مكان العمل بها مدينتي الرياض ومكة وقد أعلنت عن موعد التقديم والذي يبدأ من يوم الأحد 8 اغسطس 2022، ويستمر فتح باب التقديم في الوظائف الشاغرة عبر موقع الجامعة حتى شهر محرم الجاري 1444 هجريا.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

يوجد العديد من الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود للأشخاص الراغبين في التقدم هي كالتالي:

-أخصائية تمريض:

مكان العمل “جدة” وأخر موعد للتقديم بها هو يوم الأربعاء 17 اغسطس الجاري.

-مهندس ميكانيكي ومهندس معماري

مكان العمل “الرياض” وأخر موعد للتقديم بها يوم الخميس 11 اغسطس.

-أمين مكتبة / مساعد أمين مكتبة:

وقد حددت أن أخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة هو يوم الأربعاء 17 أغسطس.

-دعم فني أول :

مكان العمل مدينة جدة والتقديم حتى يوم 23 أغسطس.

-منسق تطوير مهني:

مكان العمل “جدة” والتقديم مستمر بها حتى يوم الأربعاء 10 أغسطس.

دعم فني ثاني “جدة”.

محاضر علم تشريح “جدة”.

مفتش سلامة خاص.

أخصائي موارد بشرية “الرياض”.

مشغل خاص رسومات “الرياض”.

كما طلب الجامعة وظائف إدارية حيث طلبت إداري ثاني عقود ومدير قواعد بيانات.

كيفية التقديم في وظائف جامعة الملك سعود:

من الممكن أن تقوم بالتقديم على تلك الوظائف من خلال إتباع الخطوات التالية: