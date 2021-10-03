وظائف جامعة الملك سعود الصحية 1443 ورابط التقديم

صرحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، عن وجود مجموعة وظائف شاغرة عندها وقد ذكرت أيضا أن العمل متاح لكل من الذكور والإناث وتشمل هذه الوظائف الشاغرة على وجه الخصوص تخصصات إدارية وصحية، والتي تتطلبها الجامعة والوظائف المعلن عنها تقبل الخريجين الحاملين شهادات الدبلوم أو درجة البكالوريوس، وذلك في عدة مجالات وظيفية شاغرة في الفروع الخاصة بالجامعة والموجودة في مدينة جدة ومدينة الأحساء وكما هو معروف فأي وظيفة تتطلب مجموعة شروط معينة يتعين على المتقدم للوظيفة امتلاكها.

التخصصات المطلوبة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز

كما ذكر فقد أعلنت الجامعة عن بعض الوظائف الشاغرة لديها والتي تحتاج إلى موظفين ويمكن التقديم على هذه الوظائف المطلوب التعيين بها والتي تتمثل في ما يلي :

وظيفة تقني مختبر والذي يختص بخدمات الطوارئ وسوف يكون محل العمل في مدينة جدة.

‏وظيفة تقني مختبر يختص بـ العلاج التنفسي ويقع مكان العمل في مدينة جدة.

وظيفة أمين مختبر ويتم تعيينه في فرع التخدير ومكان العمل في مدينة جدة.

وظيفة مساعد أمين مكتبة ومكان العمل يكون في مدينة جدة.

وظيفة مساعد إداري ولكن هذه الوظيفة يقع مكانها في مدينة الأحساء.

وتحتاج الجامعة لمثل هذه التخصصات والوظائف في الوقت الراهن ويمكن التقدم لهذه الوظائف والعمل في الجامعة شريطة توافر المؤهلات التي سبق ذكرها.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

صرحت الجامعة بخصوص موعد بدء التقديم للوظائف الشاغرة بها والتي تحتاج إلى موظفين، وذلك في الفترة ما بين يوم الثلاثاء الذي يعادل تاريخ 21 من شهر صفر لعام 1443 هــ على أن ينتهي موعد التسجيل في يوم الأحد وذلك بتاريخ 4 ربيع الأول لعام 1443 هــ ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية :