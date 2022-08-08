رابط وظائف جامعة الملك سعود التخصصات المطلوبة وموعد انتهاء التقديم 1444
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف جامعة الملك سعود، حيث أعلنت الجامعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، وتوفر فرص وظيفية للخريجين والخريجات السعوديين المؤهلين للعمل في جميع المدن الجامعية (الرياض وجدة والأحساء)، ضمن الكوادر التعليمية والإدارية والطبية والتي تتناسب مع تخصصات واحتياجات الجامعة، ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تعتبر واحدة من أهم وأكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية والتي تتخصص في مجالات العلوم الصحية، وهي جامعة سعودية حكومية مستقلة تقع في الرياض تم افتتاحها في يوم 14 ربيع الثاني 1377 هـ الموافق 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثاني جامعة تأسست في المملكة بعد جامعة أم القرى، وكان ذلك عندما أمر الملك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة بمكة عام 1369 هـ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وظائف جامعة الملك سعود المتاحة ورابط التقديم.
وظائف جامعة الملك سعود
أعلنت إدارة جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والتي يبلغ عددها 17 وظيفة في تخصصات مختلفة وهي:
|الوظيفة
|موعد التقديم
|وظيفة أخصائي فني أول على أن يتم التوظيف بمدينة جدة للذكور فقط
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة محاضر في علم التشريح على أن يتم التوظيف بمدينة جدة للذكور فقط
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الجمعة الموافق 21 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة أخصائية تمريض علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة مساعد أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً
|أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة داعم فني ثاني علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 17 محرم 1444 هجرياً
|مشغل رسومات أول على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة أخصائي موارد بشرية على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
|مهندس معماري علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
|مهندس ميكانيكي على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة داعم فني أول على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
|منسق التطوير المهني المستمر على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 12 محرم 1444 هجرياً
|مساعد أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة مندوب شراء ثاني على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة إداري عقود ثاني علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
|مفتش سلامة على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
|وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض
|تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
خطوات التقديم على وظائف جامعة الملك سعود
يتم التقديم على وظائف جامعة الملك سعود من خلال القيام بالخطوات التالية:
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/Pages/default.aspx
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار توظيف.
- يتم التحويل إلى الصفحة الخاصة بوظائف الجامعة وبمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/aboutus/pages/recruitment.aspx
- تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها وقرائه كافة الشروط المطلوبة والموافقة عليها.
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم والسن والبريد الإلكتروني والعنوان ورقم الهاتف.
- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة والمؤهل العلمي وصورة من الهوية الوطنية.
- في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم.