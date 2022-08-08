وظائف جامعة الملك سعود

أعلنت إدارة جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والتي يبلغ عددها 17 وظيفة في تخصصات مختلفة وهي:

King Saud University Jobs

الوظيفة موعد التقديم
وظيفة أخصائي فني أول على أن يتم التوظيف بمدينة جدة للذكور فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم 1444 هجرياً
وظيفة محاضر في علم التشريح على أن يتم التوظيف بمدينة جدة للذكور فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الجمعة الموافق 21 محرم 1444 هجرياً
وظيفة أخصائية تمريض علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً
وظيفة مساعد أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً
أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً
وظيفة داعم فني ثاني علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 17 محرم 1444 هجرياً
مشغل رسومات أول على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
وظيفة أخصائي موارد بشرية على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
مهندس معماري علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
مهندس ميكانيكي على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
وظيفة داعم فني أول على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً
منسق التطوير المهني المستمر على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 12 محرم 1444 هجرياً
مساعد أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
وظيفة مندوب شراء ثاني على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
وظيفة إداري عقود ثاني علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
مفتش سلامة على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً
وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً