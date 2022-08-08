يبحث العديد من المواطنين عن وظائف جامعة الملك سعود، حيث أعلنت الجامعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، وتوفر فرص وظيفية للخريجين والخريجات السعوديين المؤهلين للعمل في جميع المدن الجامعية (الرياض وجدة والأحساء)، ضمن الكوادر التعليمية والإدارية والطبية والتي تتناسب مع تخصصات واحتياجات الجامعة، ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تعتبر واحدة من أهم وأكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية والتي تتخصص في مجالات العلوم الصحية، وهي جامعة سعودية حكومية مستقلة تقع في الرياض تم افتتاحها في يوم 14 ربيع الثاني 1377 هـ الموافق 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثاني جامعة تأسست في المملكة بعد جامعة أم القرى، وكان ذلك عندما أمر الملك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة بمكة عام 1369 هـ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وظائف جامعة الملك سعود المتاحة ورابط التقديم.

وظائف جامعة الملك سعود أعلنت إدارة جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والتي يبلغ عددها 17 وظيفة في تخصصات مختلفة وهي: الوظيفة موعد التقديم وظيفة أخصائي فني أول على أن يتم التوظيف بمدينة جدة للذكور فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم 1444 هجرياً وظيفة محاضر في علم التشريح على أن يتم التوظيف بمدينة جدة للذكور فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الجمعة الموافق 21 محرم 1444 هجرياً وظيفة أخصائية تمريض علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً وظيفة مساعد أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1444 هجرياً وظيفة داعم فني ثاني علي أن يتم التوظيف بمدينة جدة للإناث فقط تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 17 محرم 1444 هجرياً مشغل رسومات أول على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً وظيفة أخصائي موارد بشرية على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً مهندس معماري علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً مهندس ميكانيكي على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً وظيفة داعم فني أول على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444 هجرياً منسق التطوير المهني المستمر على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الأربعاء الموافق 12 محرم 1444 هجرياً مساعد أمين مكتبة علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً وظيفة مندوب شراء ثاني على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً وظيفة إداري عقود ثاني علي أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً مفتش سلامة على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات على أن يتم التوظيف بمدينة الرياض تاريخ انتهاء التقديم يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444 هجرياً

خطوات التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

يتم التقديم على وظائف جامعة الملك سعود من خلال القيام بالخطوات التالية: