وظائف جامعة الملك خالد 1444 شروط ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة

وظائف جامعة الملك خالد 1444، التي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة خلال هذه الأيام، هذه الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس فيما فوق، يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونيًا من خلال الصفحة الرئيسية للجامعة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على رابط التقديم، وأيضاً سوف نوضح لكم جميع المعلومات التي تخص الوظائف.

شروط وظائف جامعة الملك خالد 1444

يوجد عدد كبير من المواطنين السعوديين يبحثون عن الوظائف المتاحة في جامعة الملك خالد، ويوجد عدة شروط يجب إتباعها لكي يتم القبول في هذه الوظائف، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لهذه الوظائف تكون الجنسية سعودية.

يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف تكون صحته لائقة.

كذلك أيضًا الحصول على الدرجات اللازمة أثناء معاملاته التعليمية المنتظمة.

من الضروري أن يكون مقر الإقامة هو مقر دراسته.

كما أنه من الضروري التعليم انتساب أو مدمج أو التعليم عن بعد.

تقديم الابتعاث أو إيفاد للدراسة إذا كان المتقدم حاصل على بعض المؤهلات العلمية أثناء وقت العمل.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه أو يكون المؤهل لائق مع طبيعة الوظيفة المقدم لها.

الترقيات التي حصل عليها المتقدم من جامعة معروفة ومشهورة.

سن المتقدم إلى هذه الوظائف يبدأ من ٣٤ عاما.

لا يمكن أن يتجاوز سن الأستاذ المساعد إلى سن ٤٤ عاما.

كما أن سن أستاذ ٤٩ عاما، ولا يتجاوز ذلك.

اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

رابط وظائف جامعة الملك خالد

يستطيع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف بالجامعة التقديم بكل سهولة إلكترونيًا للرجال، والنساء من حاملي الجنسية السعودية على أن يكونوا من الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالقبول حيث تم الإعلان من قبل جامعة الملك خالد أن التقديم سيكون عبر “بوابة التوظيف الإلكترونية للجامعة”.

تخصصات جامعة الملك خالد

أعلنت الجامعة عن الوظائف الشاغرة لعدد من التخصصات للعمل في هيكلها، وهي كالتالي: