وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالسعودية والتي أُعلن عنها منذ قليل

أعلنت منذ قليل على موقعها الرسمي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن وظائف شاغرة فيها للجنسين، وذلك في عدد من الكليات التابعة لها، وتشمل تلك الوظائف رتبة معيد للكوادر السعودية المؤهلة لذلك، ويبدأ التقديم من صباح اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 حتى السبت المقبل، ومن أبرز شروط تلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادته الجامعية من إحدى الجامعات السعودية، أو من جامعات غير سعودية بشرط أن يكون بنظام الانتظام وألا يقل تقديره عن جيد جدًا.

كذلك ألا يزيد عمره عن 28 عام، وأن يكون مرفق من ضمن الأوراق المقدمة رسالتي توصية من أستاذين جامعيين قاموا بالتدريس له أثناء فترة دراسته في الجامعة الحاصل منها على شهادته، هذا بالإضافة إلى تخطيه الامتحانات والاختبارات سواء التحريرية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها، وكذلك المقابلات الشخصية، كما أنه سوف يقوم بالتوقيع على تعهد كتابي بتكملة دراساته العليا في مجال تخصصه خلال عامين من تعيينه في تلك الوظيفة وذلك في أحد الجامعات المرموقة.

أيضًا من شروط التقدم لتلك الوظائف ألا يكون على رأس العمل عند التقدم لها في أي جهة حكومية أخرى، وإذا ثبت ذلك فسوف يتم استبعاده فورًا من الوظيفة، ولمن يريد التقدم لتلك الوظائف عليه الدخول على رابط التقديم وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ومليء استمارة التسجيل في موعد أقصاه السبت المقبل.

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