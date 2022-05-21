وظائف تعليمية وصحية شاغرة للجنسين بالسعودية في “شركة معارف التعليمية” و”القلعة الحجازية”

كشفت كُلًّ من شركة معارف التعليمية، ومدارس القلعة الحجازية الأهلية والدولية للبنين في المملكة العربية السعودية عن توفر مجموعة وظائف تعليمية وصحية شاغرة للجنسين بالسعودية وفقاً لمجموعة من المسميات الوظيفية المتاحةفي عدد من مناطق المملكة.

وظائف تعليمية وصحية شاغرة للجنسين بالسعودية

أعلنت شركة معارف التعليمية في المملكة العربية السعودية عن توفر مجموعة وظائف تعليمية وصحية شاغرة للجنسين، للعمل في مدارس الشركة في عدد من مناطق بالمملكة، وفقاً للتوزيع والمسميات التالية:

وظائف جدة

معلم/ة علوم. معلم/ة فيزياء. معلم/ة كيمياء. معلم/ة تربية إسلامية. معلم/ة لغة إنجليزية. معلم لغة عربية. معلم رياضيات. معلم أحياء. معلم حاسب آلي. معلم تربية بدنية.

وظائف الرياض

معلم/ة لغة عربية. معلم/ة لغة إنجليزية. معلم/ة رياضيات. معلم/ة علوم. معلم/ة تربية إسلامية. معلم فيزياء. معلم أحياء. معلمة حاسب آلي. معلمة تربية بدنية. معلمة تربية فنية. معلمة اجتماعيات. معلمة تفكير ناقد ومهارات الحياة. معلمة رياض الأطفال.

وظائف المنطقة الشرقية

طبيبة / ممرضة.

وظائف المدينة المنورة

موجه طلابي

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت “معارف التعليمية” أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً وحتى اكتمال العدد المطلوب، لحيث يُمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي والمنطقة في عنوان الرسالة [email protected]

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في المدينة المنورة

كما أعلنت مدارس القلعة الحجازية الأهلية والدولية للبنين، عن توفر مجموعة وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في المدينة المنورة للعام الدراسي 1444هـ. وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

رائد نشاط مرشد طلابي محضر مختبر مشرف صحي.

وأوضحت مدارس القلعة الحجازية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً وحتى الاكتفاء عبر الرابط التالي من هنا.