فُرص عمل لحملة الدبلوم والبكالوريوس في الهيئة الملكية ومستشفى قوى الأمن، ووظائف تعليمية وإدارية للجنسين بالرياض

أعلن كلًّ من مستشفى قوى الأمن، والهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات، كما أعلنت مدارس الجيل الأهلية عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للجنسين للعمل في الرياض بالعام الدراسي القادم 1444هـ.

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في مستشفى قوى الأمن

كشف مستشفى قوى الأمن في المملكة العربية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم من المواطنين السعوديين تحت المسمى “مساعد طبيب أسنان. (Dental Assistant)”، وفقاً للشروط والمؤهلات التالية:

أن يكون المُتقدِّم للوظيفة الشاغرة حاصلاً على درجة الدبلوم في برنامج (مساعد طبيب أسنان) من جامعة أو كلية معتمدة. أن يجيد مهارات الاتصال الشفهية والكتابية بشكل جيد. أن يكون حائزاً على مستوى جيد في اللغة الإنجليزية. أن يملك مهارات استخدام الحاسب بمستوى جيد. لا يشترط الخبرة المسبقة،

وأوضح مستشفى قوى الأمن في المملكة، أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، حيث يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع مستشفى قوى الأمن للتوظيف من هنا.

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الهيئة الملكية بينبع

كما أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، تحت المسميات الوظيفية التالية:

مدرس لغة. محاضر – كيمياء. محاضر – لغة انجليزية. محاضر – هندسة ميكانيكية. أستاذ مساعد – رياضيات. أستاذ مساعد – فيزياء. أستاذ مساعد – كيمياء. أستاذ مساعد – لغة انجليزية. أستاذ مساعد – هندسة كيميائية. أستاذ مساعد – هندسة كهربائية. مدرب – تربية بدنية.

وأوضحت الهيئة الملكية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل و الشروط عبر موقع الهيئة الملكية بينبع من هنا.

وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في الرياض

وبدورها أعلنت مدارس الجيل الأهلية بالرياض عن توفر مجموعة وظائف تعليمية وإدارية للجنسين للعمل في الرياض بالعام الدراسي القادم 1444هـ، تحت المسميات الوظيفية التالية:

معلم (جميع التخصصات). معلمة (جميع التخصصات). وظائف إدارية.

وأوضحت مدارس الجيل الأهلية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح حالياً وحتى اكتمال العدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنا.