وظائف تعليمية بنظام العقود في السعودية بدون خبرة 1444

تُعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن وظائف تعليمية بنظام العقود للمواطنين والمقيمين غير السعوديين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في مختلف التخصصات الدراسية للرجال والنساء، كما أشارت وزارة التعليم أن الوظائف متاحة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ولمختلف التخصصات التعليمية لذوي الخبرة أو بدون، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الوظائف التعليمية بدون عقود المتاحة في السعودية.

وظائف تعليمية بنظام العقود وظائف وزارة التعليم السعودية شهر يوليو سنة 2022 : 1/مدارس أكاديمية وعد العالمية توفر وظائف تعليمية وإدارية وهي: محضر مختبر.

أمين مكتبة.

معلم/ معلمة لغة إنجليزية.

مساعدة معلمة.

معلمة رياض أطفال.

معلمة رياضيات.

معلمة تربية بدنية. رابط التقديم : اضغط هنا. شروط التقديم: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس.

يجب ألا تقل الخبرة عن عام.

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية. 2/ وظائف تعليمية في مدارس دار البراءة الأهلية الحاسب الآلي.

الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

العلوم.

الفيزياء.

الكيمياء.

اجتماعيات.

الأحياء.

التربية الإسلامية. رابط التقديم: اضغط هنا. 3/ مدارس الفكر التربوي الأهلية توفر وظائف إدارية وتعليمية مشرفة باص.

سائق حافلة.

معلم.

معلمة.

إعلامي.

موجه طلابية.

رائدة نشاط.

مستخدمة. رابط التقديم: اضغط هنا. 4/ مدارس الزهراء الأهلية بمكة توفر وظائف تعليمية لذوي الخبرة وكيلة شؤون تعليمية.

وكيلة رياض أطفال.

قائدة مدرسة.

مشرفة رياضيات.

مشرفة علوم.

مشرفة لغة عربية.

قائدة طفولة مبكرة. رابط التقديم: اضغط هنا. 5/ وظائف بنظام العقود مدارس البيارق الأهلية بالرياض وكيل قسم.

معلم حاسب.

معلم إنجليزي.

معلم فيزياء.

معلم اجتماعيات.

معلم علوم.

معلم أحياء. رابط التقديم: اضغط هنا. 6/ مدارس صفوة الرواد الأهلية توفر شواغر تعليمية معلم صفوف أولية.

معلم Math.

مشرف رياضيات.

معلم لغة عربية.

معلم لغة إنجليزية.

معلم Science. رابط التقديم: من هنا . 7/ مدارس الخندق الأهلية توفر وظائف تعليمية وإدارية موجه طلابي.

وكيل مرحلة.

معلمون علوم.

معلمون تربية فنية.

معلمون تربية بدنية.

محضر مختبر.

مراقب طلاب.

معلمون رياض أطفال. رابط التقديم: اضغط هنا. 8/ مدارس دار السلام الأهلية بنات توفر وظائف تعليمية بنظام العقود معلمة لغة عربية.

مشرفة نشاط.

معلمة فنية.

معلمة حاسب.

معلمة تربية إسلامية. رابط التقديم: من هنا .