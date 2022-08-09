وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع “التخصصات المطلوبة ورابط التقديم”
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث إنه أعلنت الهيئة الملكية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، وأضحت الهيئة أن الوظائف متاحة في مجالات التعليم والشؤون الأكاديمية 1444، وتتعدد مميزات الوظائف حيث أن الموظف يحصل على راتب شهري ثابت بالإضافة إلى الحوافز والتأمينات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورابط التقديم.
وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تعتبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع واحدة من أهم وأكبر الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تشجع على الاستثمار في المدن في مجالات البتروكيماويات والصناعات التي تعتمد على الطاقة، وتهدف الهيئة إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية والقضاء على ظاهرة البطالة ومساهم رئيسي في البناء والتطوير، وأوضحت الهيئة أن الوظائف يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
تخصصات وظائف الهيئة الملكية 1444
تتعدد التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهي:
- وظيفة محاضر إدارة سلاسل الإمدادات بمدينة ينبع بإجمالي عدد (2) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر هندسة كهربائية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (16) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر نظم المعلومات الإدارية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة استشاري أمراض الدم والأطفال بمدينة ينبع علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للمستشفيات الطبية وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد هندسة كهربائية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (4) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد لغة إنجليزية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد كيمياء بمدينة ينبع بإجمالي عدد (2) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد فيزياء بمدينة ينبع بإجمالي عدد (2) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد رياضيات بمدينة ينبع بإجمالي عدد (3) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر هندسة ميكانيكية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (3) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر لغة إنجليزية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر كيمياء بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة مدرس لغة بمدينة ينبع بإجمالي عدد (12) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة مدرب تربية بدنية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (3) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة مدرب إدارة أعمال بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة مهندس خدمات بيئية بمدينة جازان علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محلل تراخيص بمدينة جازان علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد هندسية مدنية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر تصميم داخلي بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضرة موارد بشرية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضرة محاسبة بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر محاسبة بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر هندسة ميكانيكية قسم لحام بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة محاضر تقنية معلومات بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد محاسبة بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد اقتصاد ومالية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد فيزياء بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد رياضيات بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
- وظيفة أستاذ مساعد تقنية معلومات بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
رابط التقديم في الوظائف
يتم التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال التقديم الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالوظائف، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.rcjy.gov.sa/
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية منها اختيار الوظائف المتاحة.
- تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.
- قراءة كافة الشروط والأحكام المطلوبة والموافقة عليها.
- إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم.