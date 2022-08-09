تخصصات وظائف الهيئة الملكية 1444

تتعدد التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهي:

  • وظيفة محاضر إدارة سلاسل الإمدادات بمدينة ينبع بإجمالي عدد (2) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر هندسة كهربائية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (16) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر نظم المعلومات الإدارية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة استشاري أمراض الدم والأطفال بمدينة ينبع علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للمستشفيات الطبية وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد هندسة كهربائية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (4) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد لغة إنجليزية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد كيمياء بمدينة ينبع بإجمالي عدد (2) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد فيزياء بمدينة ينبع بإجمالي عدد (2) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد رياضيات بمدينة ينبع بإجمالي عدد (3) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر هندسة ميكانيكية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (3) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر لغة إنجليزية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر كيمياء بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة مدرس لغة بمدينة ينبع بإجمالي عدد (12) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة مدرب تربية بدنية بمدينة ينبع بإجمالي عدد (3) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة مدرب إدارة أعمال بمدينة ينبع بإجمالي عدد (1) وظيفة علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة مهندس خدمات بيئية بمدينة جازان علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محلل تراخيص بمدينة جازان علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد هندسية مدنية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر تصميم داخلي بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضرة موارد بشرية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضرة محاسبة بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر محاسبة بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر هندسة ميكانيكية قسم لحام بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة محاضر تقنية معلومات بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد محاسبة بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد اقتصاد ومالية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد فيزياء بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد رياضيات بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.
  • وظيفة أستاذ مساعد تقنية معلومات بمدينة الجبيل علماً بأن الوظيفة ستكون تابعة للقطاع الحكومي وبدوام كامل.

رابط التقديم في الوظائف

يتم التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال التقديم الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

  • في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالوظائف، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.rcjy.gov.sa/
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية منها اختيار الوظائف المتاحة.
  • تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.
  • قراءة كافة الشروط والأحكام المطلوبة والموافقة عليها.
  • إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات والأوراق المطلوبة.
  • في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم.