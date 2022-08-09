رابط التقديم في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الجديدة 1444 والتخصصات والشروط

وظائف جديدة شاغرة للجنسين أعلنت عنها خلال الساعات الماضية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك ضمن برنامج التأهيل والإحلال، لافتة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الوظائف تشمل عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات في كافة أنحاء المملكة وفق الشروط والتخصصات الأساسية المطلوبة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي.

شروط وظائف الهيئة الملكية

أن يكون المتقم مواطنًا سعوديًا فقط. أن يكون حاصل على مؤهل مناسب مع التخصص. أن يكون حاصلاً على التخصصات المطلوبة. الإقامة الدائمة داخل المملكة. حسن السير والسلوك.

التخصصات المطلوبة

أما عن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، فتتمثل في:

أخصائية المساندة الفنية

مطور تطبيقات الهاتف النقال

مراقب مواد

مراقب ميكانيكا

مراقب ميداني

إداري مكتب

مشرف مراقبة العمل

مساعد ميكانيكي

فني تشحيم

فني لحام

رابط التقديم على الوظائف

وفي حالة انطباق الشروط السابق ذكرها على المتقدمين، يتم التقديم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي للوظائف: https://www.rcj.gov.sa/saudization، ستظهر أمامك فور الدخول الصفحة الرئيسية، عليك الضغط على الوظيفة التي تود التقدم عليها، ومن ثم اختيار القسم والتخصص، ثم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك بدقة، ثم رفع الأوراق الرسمي المطلوبة المؤكدة لصحة ما قمت بتسجيله من بيانات، الضغط على موافق أو عرض، وسيتم فحص الطلبات، ومن ثم الإعلان عن نتائج المقبولين لاحقًا، للذهاب للمقابلات الشخصية.