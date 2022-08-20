رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية بمحافظة العلا وأهم الشروط 1444

أعلنت الهيئة الملكية بمحافظة العلا عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة للجنسين من الرجال والنساء ويشترط الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تُعلن كل فترة عن عدد من الوظائف والمهام الإدارية ودعم المديرين والهيئات الكبرى والتقويم وترتيبات السفر والتقارير والنفقات، وتهدف إلى توفير الوظائف للمواطنين السعوديين لرفع مستوى المعيشة الخاص بهم بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة البطالة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وظائف الهيئة الملكية بمحافظة العلا وكيفية التقديم عليها.

وظائف الهيئة الملكية بمحافظة العلا 1444

تعتبر الهيئة الملكية هي واحدة من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتتواجد في محافظة العلا، تأسست عام 2017 وذلك وفق مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف تطوير تلك المحافظة ورفعة شأنها وفق القيمة التاريخية لها بما يراعي المواقع الأثرية لها وتحقيقًا للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية لسكانها بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتمثل وظائف الهيئة الملكية في التالي:

وظيفة مدير ومسؤول عن المشاركة المجتمعية.

وظيفة الأخصائي الأول في المراقبة الخاصة بالتربة وأسباب التصحر .

المدير المحافظ على العمليات.

المسؤول عن الشجر وتنمية النبات .

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف ؟

حددت الهيئة الملكية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالوظائف المعُلن عنها بمحافظة العلا، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسة، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في أحد التخصصات المطلوبة وهي إدارة الأعمال أو الإدارة المكتبية.

يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية كتابة ونطق.

لا يشترط خبرة في المتقدمين، ويفضل في حالة الخبرة أن تكون في مجال السكرتارية وإدارة المكاتب التنفيذي

يشترط توفر مهارات عالية في استخدام الحاسب الآلي في المتقدمين.

خطوات التقديم على وظائف الهيئة بمحافظة العلا 1444

يمكن التقديم على وظائف الهيئة الملكية بمحافظة العلا عن طريق الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الملكية بمحافظة العلا، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.rcu.gov.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار وظائف إلهية الملكية.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها والتي تناسب المؤهل الدراسي.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم سيطلب منك الموقع إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وعنوانه وكذلك الكلمة الخاصة بالمرور .

إرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات التي تم إدخالها.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات والضغط على تقديم الطلب.

المسميات الوظيفية في الهيئة الملكية