وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 دون اشتراط للخبرة ورابط التقديم عبر منصة “careers.rcjy.gov.sa”

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن فتح التقديم على وظائف إدارية وتقنية لحملة الثانوية، والدبلوم والبكالوريوس، ضمن برنامج الإحلال و التأهيل، سعيا منها لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في منطقة الجبيل الصناعية، حيث يقوم برنامج الإحلال والتأهيل بدور الرقابة على حركة توطين الوظائف، وتأكيد تحقيق النسب المطلوبة حسب النشاط، بما يتناسب مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة، وفق برامج تدريبية للتأهيل والتوطين، وتقوم بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تم الإعلان عنها مقسمة على النحو التالي:

27 وظيفة: مشغل معدات.

02 ميكانيكي ديزل وبنزين.

02 مساعد ميكانيكي.

01 مراقب ميكانيكا.

01 كهرباء سيارات.

01 مراقب عمال ميكانيك.

01 فني تشحيم.

01 فني لحام.

01 سائق.

01 مشرف مراقب العمل.

02 مراقب عمال نظافة.

01 أمين مستودع.

01 مشغل اتصال موحد.

01 مشرف إداري.

01 إداري مكتب.

01 مراقب ميداني.

01 مراقب مواد.

01 مطور تطبيقات الهاتف النقال.

خطوات التقديم على الوظائف المتاحة

ويتم التقديم عبر منصة الهيئة الملكية الملكية للجبيل باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة. نقوم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل من بين الوظائف المتاحة. وفي الأخير نضغط على تطبيق.

الشركات المتعاقدة للتوظيف في الجبيل الصناعية

ذكرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع شركتان من الشركات الخاصة بالتوظيف في الجبيل الصناعية، وهما:

الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء. شركة المعمر لنظام المعلومات.

المؤهلات المطلوب في وظائف الهيئة الملكية

يتم القبول على الوظائف المعلن عنها بشرط توفر المؤهلات العلمية التالية:

المؤهل العلمي: ” الثانوية العامة، أو الدبلوم، أو البكالوريوس” حسب الوظيفة.

الكفاءة المتوسطة لشغل الوظيفة.

امتيازات وظائف الهيئة الملكية

يستفيد المتقدمون لشغل وظائف شركات الجبيل الصناعية من الامتيازات التالية: