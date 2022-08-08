وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444 .. وظائف إدارية وتقنية وفنية لجميع الؤهلات

يرغب الكثير من الأشخاص التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بعدما قامت الهيئة الملكية بالجبيل بالإعلان عن توافر 49 وظيفة شاغرة بها، وقد وضحت بأن هذه الوظائف تخص كافة المؤهلات “الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”، وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل بأن الوظائف المتاحة لديها تتمثل في وظائف إدارية وتقنية وفنية وأكدت بأن الوظائف لا تتطلب الخبرة، وكان ذلك ضمن برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وفيما يلي سوف نوضح وظائف الهيئة الملكية بالجبيل.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل للنساء والرجال

وقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل بالإعلان عن توافر عدة وظائف لديها، وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي:

وظيفة سائق للرجال في الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو.

وظيفة مشرف إداري للرجال.

وظيفة مشرف ورشة للرجال .

وظيفة مراقب عمال نظافة للرجال.

وظيفة مراقب عمال نظافة للرجال .

وظيفة مراقب عمال ميكانيكا للرجال .

وظيفة أمين مستودع للرجال.

وظيفة مشغل اتصال موحد للرجال.

وظيفة ميكانيكي ديزل وبنزين للرجال.

وظيفة مشغل معدات للرجال.

وظيفة كهربائي سيارات للرجال.

وظيفة فني لحام للرجال

وظيفة فني تشحيم للرجال

وظيفة مساعد ميكانيكي للرجال.

وظيفة مشرف مراقبة العمل للرجال في الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو

وظيفة إداري مكتب للرجال في الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو

وظيفة مراقب ميداني للرجال في الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو

وظيفة مراقب ميكانيكا للرجال في الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو

وظيفة مراقب مواد للرجال في الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء – ساتكو

وظيفة مطور تطبيقات الهاتف النقال للرجال والنساء في المعمر لأنظمة المعلومات

وظيفة أخصائي المساندة الفنية للنساء في المعمر لأنظمة المعلومات.

مؤهلات وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

وقد وضحت الهيئة الملكية بالجبيل المؤهلات المطلوبة في الوظائف الشاغرة لديها وتتمثل فيما يلي:

الكفاءة المتوسطة

الثانوية العامة

الدبلوم

البكالوريوس

سلم رواتب الهيئة الملكية بالجبيل

يرغب العديد من المواطنين معرفة سلم رواتب الهيئة الملكية وقد وضحت الهيئة بأن الرواتب تتراوح قيمتها الإجمالية من مبلغ 7,000 إلى مبلغ 10,000، وذلك على حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة التي لدي المتقدم للوظيفة.

التسجيل في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

وقد وضحت الهيئة الملكية بالجبيل طريقة التسجيل في الوظائف الشاغرة لديها ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول على رابط الهيئة الملكية السعودية. ثم قم باختيار الوظائف المتاحة. قم بتحديد المجال الوظيفي المناسب لك. اضغط على تطبيق الآن.

رابط التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

وقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل بتوضيح رابط التقديم في الوظائف المتاحة لديها حالياً، وأكدت بأن التقديم يكون من خلال اختيار الوظيفة التي ترغب الحصول عليها وتعبئة الطلب عبر الرابط التالي: هنــا