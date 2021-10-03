رابط وشروط التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للرجال والنساء

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن بدء تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة لديه للرجال والنساء، وذلك على التعيين في عدد من التخصصات والمسميات الوظيفية بدءاً من اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر 2021 وسوف تستمر لمدة أسبوع أي لمدة خمسة أيام متتالية حتى آخر موعد يوم الخميس المقبل الموافق السابع من نفس الشهر، وعلى جميع الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة حالياً التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للرقابة واستيفاء كافة الشروط المحددة والمؤهل حسب التخصص المطلوب..موفقين جميعاً إن شاء الله.

ماهو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؟

هو مركز حكومي مقره الرئيسي في مدينة الرياض جاء بعدما تم إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأصبح هو الذي يقوم بكل المهام بعدة أهداف منها: الحفاظ على البيئة ورفع مستوى الرقابة على الأوساط من أجل الحد من التلوث، رفع كفاءة الوعي بين المواطنين للحفاظ على البيئة صالحة في أجواء نقية في إطار المشاركة لحماية أنفسنا جميعا، بالإضافة إلى أن المركز يعمل على تعزيز قدرات الاستجابة في أسرع وقت ممكن لحالات الطوارئ والتنسيق السريع مع الجهات المعنية وفرق الإنقاذ إذا لازم الأمر، علاوة على ذلك يقوم بتوفير خدمات التزام البيئة بأعلى جودة مما يعزز فرص التوطين، فضلا عن التشجيع على البحث والابتكار في مجال الرصد والتقييم والتقنيات البيئية بالتعاون مع الجامعات والمراكز المحلية والعالمية.

المسميات الوظيفية كما هي موضحة بالصورة/

شروط التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أولاً التقديم في وظائف مركز الرقابة عبر رابط البوابة الإلكترونية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.