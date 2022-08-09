وظائف المؤسسة الملكية بالجبيل 1444 .. وظائف إدارية وفنية لكافة المؤهلات

تعتبر وظائف المؤسسة الملكية بالجبيل من أهم المناصب الهامة التى يتابعها جميع مواطني المملكة العربية السعودية، توفر المؤسسة الملكية بالجبيل 1444 عددًا من الوظائف لجميع المواطنين الحاصلين على مؤهلات مناسبة للعمل في فروع الهيئة في مختلف أنحاء المملكة، كما تتيح العديد من الوظائف كجزء من برامج استبدال العمالة الأجنبية، بما في ذلك العديد من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، كما أفادت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن وجود وظائف شاغرة في الهيئة حوالي 49 وظيفة مختلفة، منها الفنية والإدارية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدبلوم والبكالريوس في مجالات متنوعة، من قيادة السيارات والميكانيكا وعمال النظافة وعمال اللحام وغيرها من المجالات العاملة في المصانع السعودية برواتب تبدأ من 7000 إلى 10000 ريال سعودي، حسب المؤهلات والخبرة.

وظائف المؤسسة الملكية بالجبيل

• فرصة للعمل كسائق في شركة ساتكو السعودية للتجارة والمقاولات.

• مشرف إدارى ومشرف ورشة للرجال.

• مراقب عمال نظافة.

• عمل ميكانيكي ديزل وبنزين، ولحام وأخصائي تزييت، واثنين من مساعدي الميكانيك.

• هناك 27 فرصة عمل لمشغلي المعدات للرجال.

• كهربائي سيارات ورئيس ميكانيكي.

• مشغل اتصالات موحد، وأمين مستودع.

• مشرف عمل ومدير مكتب ومشرف موقع في شركة ساتكو للتجارة والمقاولات في المملكة العربية السعودية.

• مطور لتطبيقات الهاتف المحمول للرجال والنساء.

• اخصائية دعم فني لنظم المعلومات.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية

يمكن الحصول على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444 من خلال موقعها “من هنا“، الذي يقدم الوظائف بشكل منتظم لجميع المواطنين.

كيفية التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

• ادخل على موقع الهيئة الملكية للتوظيف“من هنا“.

• انقر فوق تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الصفحة لإنشاء حساب جديد.

• أدخل المعلومات المطلوبة (سيرة ذاتية – الاسم باللغة الإنجليزية -اللقب الإنجليزي -البريد الإلكتروني -كلمة السر-تاريخ الميلاد).

• الرجاء الإجابة على الخيارات في اخر الصفحة.

• بعد التسجيل قم بتسجيل دخولك بحسابك.

• ثم اضغط فوق البحث عن وظيفة في الجزء العلوي من الصفحة.