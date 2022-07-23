رابط وظائف القوات البرية الملكية والشروط المطلوبة 1444

تعتبر القوات البرية الملكية واحدة من أهم فروع القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن خطوات التقديم في وظائف القوات البرية الملكية حيث إنه يتم التقديم على الوظائف إلكترونيا من خلال الموقع الخاص ببوابة التجنيد الموحد وكذلك يجب قبل الشروع في عملية التقديم بالقوات البرية معرفة شروط القبول للانتساب إليها حيث تتميز بالرواتب المميزة والتأمين الصحي والاجتماعي ويوجد بدلات ثابته للمقبولين في وظائف القوات البرية الملكية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف القوات البرية الملكية ورابط التقديم 1444.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف القوات البرية الملكية

حددت القوات البرية الملكية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في الوظائف وتتلخص الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة النشأة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يستثني من شرط الإقامة من كان مع والده يخدم خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

يشترط أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا جنائية أو قضايا تخص الشرف والأمانة العامة.

يجب أن لا يكون المتقدم سبق له العمل في قطاع حكومي أو قطاع عسكري.

يجب توافق المؤهل المطلوب مع التخصصات المطوبة في القوات البرية الملكية.

في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن تكون الزوجة مواطنة سعودية الجنسية.

يجب اجتياز الكشف الطبي واختبار اللياقة البدنية وبعد ذلك المقابلة الشخصية.

لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

يشترط اجتياز اختبارات القبول ويجب أن يكون المتقدم لائق طبيا للخدمة العسكرية.

رابط التقديم في وظائف القوات البرية

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول المباشر إلى رابط موقع التجنيد الموحد.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وستحيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له.

في حالة ظهور رسالة خطأ التسجيل في بوابة التجنيد الموحد يجب استعادة كلمة المرور بالخطوات التالية:

الضغط على خيار نسيت كلمة المرور. إدخال رقم الهوية ورقم الجوال. استلام رسالة تعيين كلمة سر جديدة على الجوال.