وظائف العمل عن بعد | رابط الوظائف الجديدة

تتنوع وظائف العمل عن بعد، ويتم عرضها عن طريق موقع إلكتروني تابع لوزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وبما يساعد على تخطي حاجز المكان والزمان، والجمع بين أصحاب المنشآت والموظفين في ظل بيئة عمل إلكترونية متطورة، ويعتبر ذلك البرنامج من بين المبادرات الهامة التي ظهرت لسد الفجوة بين متطلبات أصحاب الأعمال والراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، وفيما يلي عرض وظائف برنامج العمل عن بعد.

ما أهمية وظائف العمل عن بعد؟

تظهر أهمية وظائف برنامج العمل عن بعد في النقاط التالية:

بالنسبة لأصحاب الأعمال: تلبية احتياجات أصحاب المشروعات التجارية بجميع أطيافها ومجالاتها، والتواصل مع أصحاب الخبرات والمهارات بطريقة حديثة.

تلبية احتياجات أصحاب المشروعات التجارية بجميع أطيافها ومجالاتها، والتواصل مع أصحاب الخبرات والمهارات بطريقة حديثة. بالنسبة لفئة الراغبين في الحصول على عمل: مساعدة بعض الفئات التي تعاني من عدم القدرة على التوجه إلى أماكن العمل، ومن بين ذلك فئة الإناث، وكذلك أصحاب الإعاقات، أو من يعملون بأكثر من وظيفة ويرغبون في زيادة دخولهم، وكذلك فئة كبار السن، ومن يبعدون عن أماكن العمل بمسافات كبيرة.

ما طبيعة برنامج العمل عن بعد؟

يُعتبر ذلك البرنامج هو أول البرامج السعودية التي تم ترخيصها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويشرف عليه شركة “تكامل لخدمات الأعمال”، حيث يتم التنسيق مع عدد كبير من المؤسسات التي تعمل في القطاع الحكومي والخاص؛ بهدف توفير فرص العمل المناسبة.

في حالة إذا ما كنت تعاني من عدم القدرة على التوجه إلى مكان العمل نتيجة للإعاقة أو لأي سبب آخر، فيمكنكم الانضمام والحصول على فرصة عمل عن بعد، ويكون ذلك وفقًا للخبرات والمهارات التي يمتلكها المُتقدمون لشغل الوظائف.

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ما الشروط المرتبطة بالتقدم للالتحاق بوظائف برنامج العمل عن بعد؟

شروط الالتحاق بوظائف برنامج العمل عن بعد بسيطة ويتمثل ذلك فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

يجب أن يتراوح سن المتقدم بين الثامنة عشر والستين.

من المهم أن يكون المُتقدم متقنًا لمهارات الحاسب الآلي لتسهيل مهمة أداء العمل والتواصل.

كيف يمكن إنشاء حساب والتقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد؟

يمكن ذلك من خلال ملء البيانات في الرابط التالي: التقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد، وبعد أن يتم الانتهاء من كتابة السيرة الذاتية؛ فسوف يظهر للمستفيد كافة الوظائف التي يمكن التقدم لشغلها.

ما أبرز الوظائف التي توجد في برنامج العمل عن بعد؟

يوجد نوعيات مختلفة من الوظائف التي توجد في برنامج العمل عن بعد بتلك الفترة، ويتغير ذلك من وقت لآخر بحسب ما يقدمه أصحاب الأعمال، ومن بين المطلوب: وأخصائي خدمة عملاء، مشرف قاعدة بيانات، ومصمم إعلانات، ومحامين، وكاتب علاقات عامة، وموظف إداري، ووكيل توظيف، ومندوبي مبيعات.

ما هو رابط الموقع الإلكتروني لوظائف برنامج العمل عن بعد؟

يمكن الدخول على الرابط التالي والالتحاق بوظائف برنامج العمل عن بعد، وذلك وفقًا لما يمتلكه كل متقدم من مؤهل تعليمي ومهارات وخبرات.