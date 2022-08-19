الرابط والمهام.. إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية في قوات أمن المنشآت بالمملكة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت على رتبة “جندي” للكادر النسائي.

مهام قوات أمن المنشآت ورابط معرفة النتيجة

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنَّه يُمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة “أبشر-توظيف” من هنا.، كما بيَّنت الإدارة أنَّ مهام قوات أمن المنشآت تتلَّخص بالنقاط التالية:

توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل. إجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش سواء للآليات أو للأشخاص والتأكد من الوضع الأمني بشكل عام. إجراء التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة. المشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة. متابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية بالمنشآت البترولية والصناعية والحيوية. مباشرة الحوادث التي تقع في المنشآت الواقعة في حدود مسئولياتها الأمنية، والتحقيق فيها مبدئياً أو تسليمها للجهات المختصة حسب التوجيهات الصادرة والمنظمة لهذا الشأن. الإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي والتأكد من تدريبهم على السلاح الناري والعصي الكهربائية ومتابعة حالة السلاح والتفتيش عليه في كافة المواقع. القيام بتحليل المخاطر الأمنية حول المنشآت وإعداد الخطط اللازمة لتفاديها وإجراء الفرضيات المتنوعة للتأكد من مدى فاعليتها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إعداد وتدريب منسوبي القطاع من خلال إلحاقهم بالدورات التخصصية والقيام بزيارات للمعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في رفع مستوى الأداء لمنسوبيها. القيام بجمع المعلومات وإجراء الإحصاءات المتعلقة بعمـل القطاع.

المملكة بدأت إلحاق النساء بالقوات المسلحة عام2019

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في سبتمبر 2021م، عن تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة من مركز تدريب الكادر النسائي بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، كما كانت المملكة قد أعلنت للمرة الأولى في تاريخها، في 3 أكتوبر 2019، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسة للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.