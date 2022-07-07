رابط التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء للرجال والنساء 1444

الشركة السعودية للكهرباء تعتبر هي الشركة الرسمية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وأعلنت عن توفر وظائف في الشركة للرجال والنساء ومن الجدير بالذكر أن وظائف الشركة السعودية للكهرباء تتميز بالاستقرار والتحسن المستمر كما أنها تعد وظيفة شركة الكهرباء جاذبة للمواطنين من حديث التخرج وأصحاب الخبرات نظراً لتطور ذلك القطاع واهتمامه بالعاملين فيه وتذليل عقبات اندماجهم في الوظيفة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء للرجال والنساء.

وظائف الشركة السعودية للكهرباء

تتميز الشركة السعودية للكهرباء بعدد من المميزات ومنها:

راتب شهري ثابت بالإضافة إلى زيادات سنوية.

يحصل الموظف في الشركة السعودية للكهرباء علي بدل سكن بنسبة 25% من الراتب الأساسي.

هناك بدل انتقالات وبدل لمن يعمل بنظام الورديات.

يتوفر نظام تأمين صحي شامل وتأمين طبي وكشف دوري ومنح لبرامج تنموية تساعد على تطوير مهارات الموظف.

خطوات التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية من هنا.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الوظائف.

اختيار ” العمل معنا” ثم الانتقال إلى الرابط التالي: https://career23.sapsf.com/career?company=1210296P

اختيار اللغة الخاصة بالوظيفة.

تحديد الوظيفة المطلوبة والتي تتناسب مع المؤهل العلمي للمتقدم.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من:

الاسم بالكامل. رقم الهوية تحديد الجنس. البريد الإلكتروني. رمز المرور. رقم الجوال. كتابة الاسم الأول والثاني.